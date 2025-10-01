Δήμητρα Ματσούκα: Απολαμβάνει γυμνή τη θέα στη Νέα Υόρκη από το παράθυρο του ξενοδοχείου της

Ταξίδι στη Νέα Υόρκη έκανε προ ημερών η Δήμητρα Ματσούκα, με μια από τις αναρτήσεις της, να κάνει το γύρο των social media. Η ηθοποιός πόζαρε γυμνή, την ώρα που κοιτούσε τη θέα της περιοχής, από το παράθυρο του ξενοδοχείου της.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δήμητρα Ματσούκα εμφανίζεται γυρισμένη με πλάτη στον φακό να παρατηρεί τον δρόμο στη Νέα Υόρκη, από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου όπου διαμένει.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα παρά μόνο: «Πρώτος όροφος», ενώ αποκάλυψε πως βρίσκεται στο Σόχο στη Νέα Υόρκη.

Η 51χρονη ηθοποιός, που αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο κομψές και γοητευτικές παρουσίες της ελληνικής showbiz, βρήκε τον τρόπο να γίνει viral.



Οι αναρτήσεις της Δήμητρας Ματσούκα είναι μετρημένες στα social media. Την περασμένη άνοιξη, ο γιος της Μαρίας Ματσούκα, αδελφής της γνωστής ηθοποιού, έγινε 4 ετών και η Δήμητρα Ματσούκα δε θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι του. Μαζί της ήταν λοιπόν και ο Πέτρος Κόκκαλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου την 1η Δεκεμβρίου 2023 στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά στην Πλάκα, ενώ είναι μαζί από το 2016.

Πηγή: newsit.gr