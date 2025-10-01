44χρονος αγρότης κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Ρόδο - Τον πλήρωνε για να τον αγγίζει

Ένας 44χρονος αγρότης κατηγορείται ότι κατ’ εξακολούθηση προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια ενός 12χρονου μαθητή στη Ρόδο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με τη dimokratiki, έπειτα από την έγκαιρη παρέμβαση του σχολείου, που ενημέρωσε τη μητέρα του παιδιού και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.



Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον ανήλικο να καταθέτει παρουσία ειδικού ψυχολόγου και τον κατηγορούμενο να αρνείται τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις.

Η πρώτη καταγγελία από τη μητέρα

Στις 21 Μαΐου 2025, η μητέρα του 12χρονου μαθητή, ηλικίας 51 ετών, έλαβε ενημέρωση από το σχολείο του παιδιού της, σύμφωνα με την οποία ο γιος της είχε εκμυστηρευθεί σε φίλους του ότι δεχόταν ανάρμοστες προτάσεις από έναν ενήλικο άνδρα, τον οποίο αποκαλούσε «Μανώλη».



Σύμφωνα με την αφήγηση του παιδιού, ο άνδρας τον πλήρωνε με μικρά χρηματικά ποσά για να τον αγγίζει σε ευαίσθητα σημεία του σώματος, ενώ του είχε προτείνει μεγαλύτερο ποσό για περαιτέρω πράξεις, τις οποίες το παιδί αρνήθηκε.



Η μητέρα δεν έχασε χρόνο και κατήγγειλε ενόρκως το περιστατικό στην Αστυνομία.

Παράλληλα, το σχολείο προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών.



Η κατάθεση του 12χρονου με την παρουσία ψυχολόγου

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ο ανήλικος μαθητής εξετάστηκε από την Αστυνομία παρουσία πραγματογνώμονα-ψυχολόγου και με χρήση κάμερας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η ψυχολογική του προστασία.



Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο 12χρονος επιβεβαίωσε ότι ο ενήλικος τον είχε αναγκάσει να τον αγγίζει στα γεννητικά όργανα και του ζητούσε να προχωρήσει σε περισσότερα.



Σύμφωνα με την περιγραφή του, τα περιστατικά αυτά δεν ήταν μεμονωμένα, αλλά επαναλήφθηκαν τουλάχιστον τέσσερις φορές μέσα στους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2025.



Η υπερασπιστική γραμμή του 44χρονου

Ο 44χρονος αγρότης από τον Αρχάγγελο Ρόδου κλήθηκε να απολογηθεί και έλαβε προθεσμία, καταθέτοντας τελικά γραπτό υπόμνημα. Στο κείμενό του αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε έχει ήδη υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία θα κρίνει τα επόμενα βήματα.

Πηγή: protothema.gr

