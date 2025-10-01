Άδωνις κατά Μαρινάκη: «Βαγγέλη μη με βρίζεις άλλο, θα με βγάλεις πρώτο» (vid)

Πυρά του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Mega.

Ο κ.Γεωργιάδης για ακόμα μία φορά ανέφερε ότι δέχεται πόλεμο από το συγκρότημα Μαρινάκη για την κατάσταση στο ΕΣΥ, σε συνέντευξή του στο Action 24.

O Υπουργός Υγείας επεσήμανε πως ενώ στο παρελθόν οι αρνητικές δημοσκοπήσεις για την υγεία γίνονταν αντικείμενο έντονης κριτικής, σήμερα που τα στοιχεία παρουσιάζουν βελτίωση, δεν αναγνωρίζεται αντίστοιχα η πρόοδος. Όπως υποστήριξε μάλιστα, δέχεται συνεχή επίθεση από το MEGA και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Ξέρετε τι παράπονο έχω; Όταν πήγαιναν χάλια οι δημοσκοπήσεις για την υγεία και έβγαινε πρώτο ή δεύτερο πρόβλημα, όλοι έβγαιναν και έλεγαν πως "η υγεία/το ΕΣΥ καταρρέει. Με το που έφτιαξε η υγεία και πήγε τρίτη/τέταρτη, μας βρίζει το MEGΑ όλη την ημέρα, με πολεμά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βαγγέλη μου μην βρίζεις άλλο θα με βγάλεις πρώτο. Πάει καλά η υγεία και αλλάζουμε θέματα και λέμε για τη Μαρία Καρυστιανού», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

