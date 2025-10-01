Απεργία 1η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα λειτουργήσουν με τροποποιήσεις για να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών στα συλλαλητήρια, ενώ πλοία και τρένα θα περιορίσουν τη λειτουργία τους.

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί σήμερα η Ελλάδα, με αφορμή την 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025.

Στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αφού οι εργαζόμενοι σε Μετρό, λεωφορεία, προαστιακό, τρένα αλλά και στα πλοία συμμετέχουν στην απεργία, όπως έχουν αποφασίσει και οι οδηγοί ταξί.

Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε απεργία για την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την ασφάλεια των συγκοινωνιών, απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και μέτρα κατά της ακρίβειας.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και την Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (πριν τις 9:00 και μετά τις 21:00 οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιούν στάση). Στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, τα λεωφορεία αναμένεται να κινηθούν κανονικά.

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Το Μετρό (Γραμμές 2 & 3), η Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός) και το Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών στα συλλαλητήρια.

Τρένα

Στην απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Η Hellenic Train αναμένεται να ανακοινώσει ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων στον Προαστιακό και τα τρένα, με πιθανή εκτέλεση δρομολογίων μόνο με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής συμμετέχει στην απεργία, ζητώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Πλοία

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) συμμετέχει στην κινητοποίηση, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια καθ’ όλη τη διάρκεια της 1ης Οκτωβρίου. Το νομοσχέδιο για το 13ωρο καταργεί ουσιαστικά το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση», δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σχολεία

Η λειτουργία των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Σε περιοχές με μαζική συμμετοχή, πολλά σχολεία ενδέχεται να παραμείνουν κλειστά, γι’ αυτό οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν από τις διευθύνσεις.

Υγειονομικοί

Στην απεργία συμμετέχει και η ΠΟΕΔΗΝ, καλώντας σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00, με σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία», λόγω της υποστελέχωσης του ΕΣΥ και των χαμηλών αποδοχών των εργαζομένων.

Δικαστικοί Υπάλληλοι

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας συμμετέχει στην κινητοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι τα εξαντλητικά ωράρια και η ανάγκη για δεύτερη εργασία δεν μπορούν να θεωρούνται «επιλογή» στη σύγχρονη εποχή και διεκδικώντας ουσιαστικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους.

Τι ζητά ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση έχει ανακοινώσει και η ΑΔΕΔΥ. Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν πολλοί κλάδοι εργαζομένων, όπως υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στους δήμους και άλλοι, είτε μέσω ήδη εκδοθέντων καλεσμάτων είτε τις επόμενες ώρες. Το ΕΚΑ καλεί επίσης τους εργαζόμενους της Αθήνας να συμμετάσχουν.

Κύρια αιτήματα ΓΣΕΕ:

Απόσυρση της νομοθετικής ρύθμισης για διευθέτηση του χρόνου εργασίας με καθιέρωση 13ώρου στον ίδιο εργοδότη.

Μείωση του ωραρίου σε 37,5 ώρες εβδομαδιαίως, όπως εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την ΠΥΣ 6/2012.

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι οι νέες ρυθμίσεις αγνοούν την ισορροπία εργασίας–προσωπικής ζωής, υπονομεύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετούν αποκλειστικά εργοδοτικά συμφέροντα, ενώ οι Έλληνες εργαζόμενοι εργάζονται ήδη περισσότερες ώρες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει τους «μισθούς πείνας» και την εφαρμογή 13ωρης εργασίας, απαιτώντας:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και καθιέρωση 35ωρου πενθημέρου για όλους τους εργαζόμενους.

Πηγή: newsbomb.gr