Σεισμός 4,5 Ρίχτερ τα ξημερώματα ανοιχτά της Ζακύνθου

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ζακύνθου.

Το επίκεντρο του σεισμού

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,9 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την αρχική (αυτόματη) λύση, η σεισμική δόνηση είχε εντοπιστεί 6 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Αγίου Λέοντα, με σημαντικά ρηχότερο εστιακό βάθος, στα 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

