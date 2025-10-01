Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά σε περιοχή της Λάρισας

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση ανάσυρσής του 53χρονου άνδρα που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας,.

Όταν ο 53χρονος ανασύρθηκε από τους διασώστες, του έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με τη χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Να σημειωθεί ότι στο σημείο βρισκόταν και γιατρός.

Στη συνέχεια ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: newsbomb.gr