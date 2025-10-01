Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο

Ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση ανάσυρσής του άνδρα από σπήλαιο στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στην περιοχή της Λάρισας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό και τη διάσωση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού (ΒΙ.ΠΕ.) Λάρισας και των Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Ο άνδρας, αφού εντοπίστηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις εντός του σπηλαίου, με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου και παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025».

Σημειώνεται ότι o 53χρονος - σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες- είχε μπει μέσα στη σπηλιά μαζί με άλλους τρεις χρυσοθήρες, για να ψάξουν λίρες. Ωστόσο, ένα ατύχημα τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις Αρχές μέσω του 112.

Ένας από τους συνεργούς του ο οποίος υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ήταν το πρόσωπο που ειδοποίησε τις Αρχές για το συμβάν. Ο εν λόγω άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με τις Αρχές να αναζητούν τους άλλους δύο συνεργούς του οι οποίοι διέφυγαν από το σημείο.

