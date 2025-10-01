Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

Οι γυναίκες επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν, ενώ στο λεωφορείο επέβαιναν και μαθητές

Μεγάλη αναστάτωση και τρόμο προκάλεσε στου επιβάτες ενός αστικού λεωφορείου ένας νεαρός Ρομά αργά το απόγευμα της Τρίτης (30/9).

Ο νεαρός που επέβαινε στο λεωφορείο που είχε προορισμό την Ανθήλη λίγο πριν το όχημα φτάσει στην στάση στην πλατεία της Κοινότητας, έβγαλε το μόριό του να ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά στα έντρομα μάτια των επιβατών.

«Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως ακόμη μία έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», ανέφερε ο οδηγός του λεωφορείου στο lamiareport.gr.

Η αντίδραση του οδηγού ήταν άμεση καθώς ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ παράλληλα μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου προκειμένου να προλάβει να φτάσει στο σημείο η ΕΛΑΣ.

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας, όσο και άλλοι δύο νεαροί Ρομά που ήταν παρέα του, ξεκίνησαν να του φωνάζουν, ενώ όταν η πόρτα άνοιξε για να κατέβει ένας άλλος επιβάτης που είχε φτάσει στην στάση του, πήδηξαν και οι τρεις έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στους δρόμους του χωριού βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.

«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεση μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», σημείωσε στη συνέχεια ο οδηγός που ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει όσα έζησε.

Σύμφωνα με τον ίδιο επρόκειτο για τρεις καλοντυμένους και ευπαρουσίαστους νεαρούς, που δε σου πήγαινε στο μυαλό ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. «Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη απέναντι σε ανθρώπους που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», πρόσθεσε ο οδηγός.

Για το περιστατικό εκτός από την αστυνομία, ο οδηγός ενημέρωσε και τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Νίκο Γούλα, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης θα μεταβεί στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για τα περαιτέρω.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν άμεσα και έφτασαν γρήγορα στην Ανθήλη. Αμέσως ξεκίνησαν τις αναζητήσεις οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα καθώς τόσο ο επιδειξίας, όσο και οι φίλοι του φρόντισαν να εξαφανιστούν με το που κατέβηκαν από το Αστικό.

