Πάνος Ρούτσι: 16η μέρα απεργίας πείνας - «Δεν υπάρχει χρόνος» προειδοποιεί γιατρός για την υγεία του

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη για τα Τέμπη. Την ίδια στιγμή, ο αγώνας που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων του φριχτού δυστυχήματος συνεχίζεται, με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι να συμπληρώνει την 16η μέρα, και την κατάσταση υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Η παθολόγος-λοιμωξιολόγος Όλγα Κοσμοπούλου προχώρησε σε δηλώσεις στο OPEN για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κ. Ρούτσι.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, για την κατάσταση υγείας του Πάνου Ρούτσι, μετά από δεκαέξι μέρες απεργίας πείνας μπροστά από το κοινοβούλιο.

Όπως δήλωσε η κ. Κοσμοπούλου «Κάνω έκκληση στους αρμόδιους να βρεθεί λύση, δεν υπάρχει χρόνος».

«Το έχω ήδη συστηθεί, και θα έπρεπε να παίρνει ορό», προσθέτει η παθολόγος-λοιμωξιολόγος.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα (29/09), ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης υπέβαλαν επαναληπτικά αιτήματα εκταφής για τα παιδιά τους που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Οι δύο νέες αιτήσεις που κατέθεσαν οι δύο πατέρες έρχονται σε συνέχεια της απόφασης απόρριψης των προηγούμενων αιτημάτων εκταφής από την πρόεδρο εφετών. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο σκεπτικό ότι δεν υπήρξε παράνομο φορτίο στην τραγωδία των Τεμπών, το οποίο να προκάλεσε την ανάφλεξη. Έτσι, η εξέταση των σχετικών αιτημάτων ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών, με μοναδικό σκοπό την ταυτοποίηση των σορών μέσω της μεθόδου DNA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Ασλανίδης υπέβαλε νέο αίτημα για τη διενέργεια βιοχημικών αναλύσεων στη σορό του γιου του, Δημήτρη. Επιπλέον, το αίτημα αφορά και την ταυτοποίηση πέντε τμημάτων της σορού του παιδιού του, τα οποία παραμένουν αταυτοποίητα από τα συνολικά οκτώ. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι σε καμία από τις αιτήσεις εκταφής που έχει καταθέσει ο κ. Ασλανίδης, ο δικηγόρος του, Γιάννης Μαντζουράνης, δεν έκανε λόγο για παράνομο φορτίο. Αντιθέτως, σε όλες τις αιτήσεις απαιτεί να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Την αλήθεια για την αιτία θανάτου του παιδιού του διεκδικεί και ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συμπλήρωσε τη Δευτέρα 15 ημέρες απεργίας πείνας. Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε νέο αίτημα εκταφής στην εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισας.

Μέσω του νέου αιτήματος, ζητά εκ νέου τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις Ρούτσι. Σε δηλώσεις που έκανε από το δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, η κ. Κωνσταντοπούλου μετέφερε τους φόβους της οικογένειας Ρούτσι σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια επί της σορού του γιου τους χωρίς τη δική τους γνώση.

