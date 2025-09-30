MENU
Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος εγκέφαλος, εμπλέκεται και πρόεδρος ΠΑΕ - Κοκλώνης: «Δεν έχω σχέση»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος με απάτες μέσω ΦΠΑ και εικονικών τιμολογίων.

