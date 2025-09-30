Βασίλης Μπισμπίκης: Συνεργάτιδά του πήρε το «100» για να «ψαρέψει» λεπτομέρειες για το τροχαίο

Στις 08:00 το πρωί του περασμένου Σαββάτου έφτασε περιπολικό της Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής στο σημείο όπου ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε πάρει σβάρνα τρία οχήματα στη Φιλοθέη.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.