Μεσολόγγι: Χάος στο δημοτικό συμβούλιο – «Θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα» είπε ο πρώην δήμαρχος

Εκτός ελέγχου βγήκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Μεσολόγγι, με φωνές και βρισιές να κυριαρχούν στην αίθουσα. Μάλιστα ο πρώην δήμαρχος Νίκος Καραπάνος είπε στον πρόεδρο των εργαζομένων ότι «θα κυκλοφορεί στον δρόμο με φουστίτσα».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Μεσολόγγι, ο πρώην δήμαρχος άφησε να εννοηθεί ότι η διευθύντρια του δήμου άλλαξε στάση, ενδεχομένως για να ευνοηθεί στις κρίσεις των υπαλλήλων. Με τη δήλωση αυτή ξεκίνησε το χάος και προκάλεσε την παρέμβαση του προέδρου των εργαζομένων του δήμου Βασίλη Μπαρμπετάκη, που έκανε λόγο για «λάσπη στον ανεμιστήρα». «Θα έπρεπε να ντρέπονται, είναι για τον εισαγγελέα», είπε.

«Ο κ. Μπαρμπετάκης δεν καταλαβαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του» απάντησε ο κ. Καραπάνoς, «πετώντας σπόντες» για προνομιακή μεταχείριση και για έλλειψη αμεροληψίας.

Η κατάσταση ξέφυγε τελείως, με την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να προσπαθεί ανεπυτυχώς να επαναφέρει την τάξη.

Ο πρώην δήμαρχος δεν της έδωσε καμία σημασία, συνεχίζοντας με ελαφρώς πιο ακραίες εκφράσεις την κόντρα του με τον πρόεδρο των εργαζομένων. «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα», είπε.

