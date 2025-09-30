Βόλος: Έβγαλε μαχαίρι και απειλούσε μαθητές για να του δώσουν χρήματα σε στάση λεωφορείου

Ο άνδρας ζητούσε χρήματα, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν κοντά στη στάση λεωφορείου, καθώς περίμεναν να επιβιβαστούν για να επιστρέψουν σπίτι τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας πλησίασε τους ανήλικους οδηγώντας μηχανάκι χωρίς πινακίδες και τους ζήτησε χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού.
Το επεισόδιο αντιλήφθηκε γονέας, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία δίνοντας περιγραφή του φερόμενου ως δράστη.
Αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.
