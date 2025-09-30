Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και μάζεψε μια μάντρα» λέει ο αστυνομικός που μίλησε με τη συνεργάτιδά του

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.9.25), όταν χτύπησε με το θηριώδες αγροτικό όχημά του τρία παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έναν μαντρότοιχο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι συνεργάτιδά του επικοινώνησε με το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης και ενημέρωσε για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός.

Το Live News έφερε στο φως της δημοσιότητας τα όσα υποστήριξε ο αστυνομικός του ΑΤ Φιλοθέης με τον οποίο επικοινώνησε η συνεργάτιδα του ηθοποιού το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ήταν απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σχεδόν 11 ώρες μετά το ατύχημα στη Φιλοθέη όταν η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη επικοινώνησε με το ΑΤ Φιλοθέης και ζήτησε τον αξιωματικό υπηρεσίας.

«Με κάλεσε μια κυρία το Σάββατο γύρω στις 16:00 με 17:00, για να ενημερώσει για ένα τροχαίο. Μου είπε ότι είναι συνεργάτιδα του κυρίου Μπισμπίκη, Συγκεκριμένα, ότι ο κύριος Μπισμπίκης χτύπησε κατά το ξεπαρκάρισμα κάποιον και με ρώτησε ποια είναι η διαδικασία. Της εξήγησα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είτε ειδοποιούμε το 100 για να έρθει περιπολικό να καταγράψει. “Όχι, μου λέει”, “ο κ. Μπισμπίκης βιαζόταν πολύ και έφυγε”. Ωραία της λέω, αν είναι μικρή η ζημιά, μπορείτε να πείτε στον κ. Μπισμπίκη να γυρίσει, να δει την πινακίδα του οχήματος που χτύπησε και να κάνει μια φιλική δήλωση. Να μιλήσει με τον ασφαλιστή του», είπε ο αστυνομικός στο περιβάλλον του.

«Εμένα η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και ότι μάζεψε δέντρα και μάντρες. Αυτά δεν μου τα είπε…», ανέφερε ο αστυνομικός και συνέχισε:

«Μου έδωσε να καταλάβω από τα δεδομένα που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς ότι είχε ένα ατύχημα υλικών ζημιών, πλην όμως το ατύχημα δεν ήταν αυτό που διαπιστώθηκε ότι ήταν».

«Οπότε εγώ της έδωσα πληροφορίες και την κατηύθυνα βάσει των δεδομένων που μου παρέθεσε τηλεφωνικώς. Πίσω από το τηλέφωνο δεν μπορούσα να έχω γνώση του τι έγινε. Σε καμία περίπτωση δεν μου είπε τα πραγματικά γεγονότα», πρόσθεσε.

Πηγή: newsit.gr