Άρχισε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη - «Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να μάθω την αλήθεια»

Με την κατάθεση της χήρας του, Μίνας, άρχισε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια.

Η μάρτυρας έκανε λόγο για ένα στυγερό έγκλημα. «Εδώ έχουμε ένα στυγερό έγκλημα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε γνώση και επίγνωση ότι είναι ένα στυγερό έγκλημα. Ένας Σήφης Βαλυράκης που έχει κάνει δύο αποδράσεις και έχει διοικήσει όλη την χώρα δεν μπορεί να έπεσε από το σκάφος του. Είναι ντροπή να ακούω αυτά τα λόγια, ότι υποφέρουν οι δολοφόνοι. Δεν μπορεί να είναι η υπερασπιστική γραμμή ότι ταλαιπωρούνται πέντε χρόνια αυτοί οι άνθρωποι. Πέντε χρόνια κάνω έρευνα μόνη μου. Δεν με βοήθησε κανείς. Υπάρχουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες» είπε στην έναρξη της κατάθεσης της στο δικαστήριο.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του προέδρου του δικαστηρίου εξήγησε τι ακριβώς είχε γίνει εκείνη την ημέρα.

«Εγώ δύο με δυόμισι τον περίμενα να γυρίσει. Ήταν κλειστό το σπίτι, ήταν χειμώνας και τον περίμενα έξω. Ανεβοκατέβαινα. Δύο με δυόμισι, λέω κάπου τώρα πρέπει να έρχεται. Γύρω στις δυόμιση ανεβαίνω στην ταράτσα διότι από δωμάτιο μου και πήγα να δω με κυάλια. Ο χρόνος μου, είναι πέντε χρόνια παγωμένος στο 2021, στις 24 Ιανουαρίου. Ανεβαίνω ξανά τίποτα. Τέσσερις παρά έρχεται ο βοηθός μας και του λέω κάτσε έξω στη σημαδούρα γιατί δεν είχε έρθει ακόμα», εξιστόρησε η μάρτυρας και στη συνέχεια είπε πως αποφάσισε να πάει στο Λιμενικό όταν στη γωνία του σπιτιού της είδε δύο λιμενικούς.

«Τους λέω επειδή έχει εξαφανιστεί ο άνδρας μου μπορείτε να μου βρείτε μία βάρκα και μου λέει επιπληκτικά “κυρία μου δεν ήξερε ο κ. Βαλυρακης ότι εν καιρώ κορονοϊού δεν βγαίνουν με βάρκες;”. Το ήξεραν όλα. Μου λέει γιατί έφυγε; Πήγε να κάνει το σπορ του του απάντησα. Του λέω να πάει μέσα να δει εάν λείπει η στολή του. Μου είπαν δεν έχουμε βάρκα, θα πάρουμε ψαράδες. Πήρε τέσσερις και τέταρτο».

Όπως εξήγησε η μάρτυρας μέσα σε δέκα λεπτά ένας ψαράς ενημέρωσε ότι βρήκε την βάρκα του πρώην υπουργού, προσαραγμένη. Στη συνέχεια, όπως είπε ενημέρωσε και τους δικούς της.



«Δεν έψαξαν τίποτα»

«Παίρνω τα παιδιά μου και τον αδελφό μου. Λέω χάσαμε τον μπαμπά. Πεντέμισι έξι παρά είχαν φτάσει Ερέτρια. Τρελαθήκανε» είπε η μάρτυρας. Η μάρτυρας είπε πως ενημέρωσε και τον κουμπάρο της για να βρει δύτη.

«Το μεγάλο μαρτύριο αρχίζει όταν σκοτεινιάζει και αρχίζουν τα ελικόπτερα να κάνουν έρευνες. Ήρθε και λιμενάρχης Χαλκίδας. Ο αδελφός μου τους έδινε οδηγίες. Τους έλεγε ψάξτε προς το νησί των ονείρων. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Έψαχναν αλλού. Επτά και είκοσι λαμβάνω ένα τηλέφωνο από κουμπάρο που είχε βρει τους δύτες και μου λέει τον βρήκανε και είναι σφαγιασμένος.

Πάνε τα παιδιά, ο γιος μου και ο αδελφός μου, τον βρήκαν στο νησί των Ονείρων. Αυτός που τον βρήκε πήρε κατευθείαν Λιμεναρχείο και πήγε οκτώ και δέκα. Και μετά πήρε τηλέφωνο και από την ΕΥΠ και του λένε τον βρήκατε, είναι αυτός; Έπαθε σοκ ο άνθρωπος, τον σφάξανε. Ζούσαμε ένα θρίλερ. Ο Σήφης πήγε να πιάσει το κοντάρι.

Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα, τα οποία είχαν μένος, το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω. Για μένα είναι διαφανείς, δεν τους βλέπω. Αυτό εμένα με έχει αφήσει στο 2021. Δεν έψαξαν τίποτα, τις κάμερες τις ψάξαμε μόνοι μας. Έγινα ντετέκτιβ, ζωγράφος ντετέκτιβ. Λέει η υπεράσπιση υποφέρουν, εγώ και η οικογένειά μου τι να πω; Ντροπή, ντροπή, ντροπή» είπε η μάρτυρας.

Ο διάλογος με τον πρόεδρο

Πρόεδρος: Τους γνωρίζατε;

Μάρτυρας: Πότε, εμείς ήμασταν φιλήσυχοι άνθρωποι. Ήσυχοι και ζούσαμε εκεί μέσα. Ήμασταν δύο κανονικοί άνθρωποι, ήσυχοι. Μας ήξεραν όλοι. Όλοι είχαν συμπάθεια απέναντι μας. Αυτό το μένος που έβγαλαν αυτοί οι διαφανείς άνθρωποι απέναντι στον Σήφη Βαλυράκη, να βγαίνει δώδεκα και δώδεκα και δέκα να τον σκοτώσουν, δεν μπορώ να το καταλάβω.Αυτοί οι διαφανείς κάναν κύκλους και στη μέση ήταν το βαρκάκι του Σήφη, θα τα πούμε άλλοι αυτά…Έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα, δεν έχασα μόνο εγώ τον άνδρα μου.

Πρόεδρος: Είχε κάνει μετασκευές στην βάρκα;

Μάρτυρας: Πάντα την συντηρούσε καλά τη βάρκα. Όταν την ρίξαμε τσέκαρε τη μηχανή και δούλευε κανονικά. Ήξερε τα πάντα γιατί ήταν μηχανολόγος, μηχανικός.

Πρόεδρος: Είχε ποτέ ατύχημα;

Μάρτυρας: Στη θάλασσα. Πότε. Η μάρτυρας είπε πως ο άνδρας της ήταν 77 αλλά η φυσική του κατάσταση ήταν σαν 50, ήταν υγιέστατος.

Πρόεδρος: Εσείς πότε πληροφορηθήκατε πρώτη φορά ποιος εμπλέκεται;

Μάρτυρας: Από τα μέσα το έμαθα ότι βρέθηκε μάρτυρας. Αυτός ο άνθρωπος είδε όλη τη σκηνή την περιέγραψε. Εκεί έστειλα επιστολή στον υπουργό ναυτιλίας να σταματήσουν αναφορές περί ατυχήματος. Σε αυτήν την αίθουσα δεν θέλω να ακουστεί αυτή η καραμέλα της προπέλας γιατί μου κάνει κάνει κακό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σφαγιασμένος. Έλεγαν ότι εμείς δεν βγήκαμε από το σπίτι μας, το είδα στην τηλεόραση, χωρίς να τους προσάψει κανείς τίποτα, αυτοί έλεγαν ότι είναι αθώοι. Σας μιλάω εντίμως, εμείς στην Ερέτρια, είμαστε από 1985, του άρεσε του Σήφη η περιοχή. Την ξέραμε την περιοχή σαν σπιθαμή.

«Υπήρχε σχέδιο να μην βρεθεί το πτώμα»

Η μάρτυρας ανέφερε πως υπήρχε σχέδιο να μην βρεθεί το πτώμα για «να μείνουμε Αντιγόνες, Κρέοντες και να ψάχνουμε πώς θα ταφεί» ενώ είπε πως οι δυο κατηγορούμενοι όπως πληροφορήθηκε είναι Χρυσαυγίτες.

Στην έναρξη της διαδικασίας η υπεράσπιση αφού εξέφρασε «τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας για την οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη» έκανε λόγο για ένα «φρικτό ατύχημα», υποστηρίχθηκε πως οι κατηγορούμενοι δεν έχουν καμία σχέση, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της υποστήριξης της κατηγορίας.

«Όλο το οικοδόμημα έχει στηριχθεί στις καταθέσεις ενός μάρτυρα που είναι πλήρως αντιφατικές μεταξύ τους. Το μόνο που συνδέει τους κατηγορούμενους με την υπόθεση είναι το δυσβάστακτο στοιχείο να κατηγορηθούν για ένα θάνατο το οποίο είναι ένα φρικτό ατύχημα. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων ειδικών γνώσεων προκύπτει ότι ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Δεν αμφισβητείται από εμάς ότι ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση και ήξερε να χειρίζεται το σκάφος» είπε μεταξύ άλλων η δικηγόρος των κατηγορουμένων με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά «σε λίγο θα πρέπει να ζητήσει ο νεκρός συγγνώμη επειδή έκανε κάποιες εργασίες στο σκάφος του και γι’ αυτό σκοτώθηκε. Είμαι σίγουρη ότι θα δείτε με νηφαλιότητα τα στοιχεία τα οποία είναι συντριπτικά».

Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη διότι διέβαλαν την οικογένεια ότι πήγε να πάρει αποζημίωση από την ασφαλιστική.

Μανώλης Φωτάκης: Εκφράζω την έντονη αγανάκτηση της οικογένειας για όσα ακούγονται. Έχει σφραγιστεί του έχουν κόψει την καρωτίδα. Ακούσετε σήμερα ότι έκανε παρεμβάσεις στη μηχανή και αυτοκτόνησε. Αυτήν την καραμέλα θα την ακούτε συνεχώς. Τους καλώ να σταματήσουν να πετούν λάσπη.

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Αυτή η επανάληψη των αφηγημάτων που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα αποτελεί πρόκληση. Θα ήθελα να μην ακούγονται οι φράσεις ταλαιπωρούνται οι κατηγορούμενοι και είναι δυσβάστακο βάρος. Έτσι έκρινε η δικαιοσύνη, είναι λάθος και προκλητικό. Δεν κάνουμε φιλοφρονήσεις προς την οικογένεια.

Σε αυτήν την περίοδο εκείνο που ενοχλεί την υπεράσπιση είναι ότι πέριξ των κατηγορουμένων ενοχρηστρώθηκαν μηχανισμοί συγκάλυψης. Όχι δικονομικές υποκρισίες. Η αλήθεια βασανίζει μέχρι και σήμερα την οικογένεια. Κατακρεουργήθηκε με αμβλύ και τέμνον όργανο. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ότι φταίει αυτός γιατί είχε κάνει μετασκευές στο σκάφος του. Περισσότερος σεβασμός και στο θύμα αλλά και την ευθύνη της υπεράσπισης.

Σεβασμός και όχι ευκολία. Στη δικαστική αίθουσα βρίσκονται συγγενείς και φίλοι της οικογένειας μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμάρα, ο οποίος έχει προταθεί από την οικογένεια να καταθέσει ως μάρτυρας καθώς ήταν ο τελευταίος που συνομίλησε στο τηλέφωνο εκείνη την ημέρα με τον πρώην υπουργό.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν πρόσωπα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, ανάμεσά τους και η Γεωργία Κρητικού – Σαμάρα, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι μάρτυρας στη δίκη, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης.

