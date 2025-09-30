Δροσιά: Σε αμόκ εκδίκησης ο δράστης - Πυροβόλησε τον 38χρονο και τον έψαχνε να τον αποτελειώσει

Γύρω στις 6 φορές ο μαυροντυμένος άνδρας πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 38χρονο στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης (30.09.2025). Οι πυροβολισμοί έπεσαν έξω από το σπίτι του θύματος και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που προκάλεσε τρόμο σε όλη τη Δροσιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας μαυροντυμένος άνδρας που είχε κρύψει το πρόσωπό του με κουκούλα, πυροβόλησε 2 φορές τον 38χρονο ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί για να γλιτώσει. Τότε ο δράστης -μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί-, ξεκίνησε να τον ψάχνει για να τον αποτελειώσει και δεν δίστασε να ρωτήσει και τους κατοίκους της περιοχής το που έχει κρυφθεί.

Εν τέλει τον βρήκε πίσω από κάτι θάμνους και τον πυροβόλησε άλλες 3 με 4 φορές, σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής.

«Κατά τις 06:30 ακούσαμε κρότο. Ακούσαμε κάποιον να φωνάζει “βοήθεια με πυροβόλησαν”. Πήγαμε κοντά αλλά δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε γιατί ήταν κρυμμένος στους θάμνους. Ξαφνικά βγήκε ένας άνδρας με μαύρα ρούχα, και μαύρη κουκούλα, μας ρώτησε που είναι. Υποθέσαμε πως ήταν γείτονας. Πήγε εκεί πέρα και τον πυροβόλησε άλλες 3-4 φορές.

Φοβηθήκαμε, φύγαμε, καλέσαμε την Άμεση Δράση, και μετά τον βρήκαμε μέσα στους θάμνους με τις αισθήσεις του. Έλεγε πως τον πυροβόλησαν στο στήθος και στο πόδι».

Το θύμα κατέθεσε στην αστυνομία πως ο δράστης, εικάζει πως είναι ο σύντροφος της πρώην συντρόφου του με την οποία βρίσκονται σε διαμάχη για το παιδί.

Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής ώστε να διαπιστωθεί αν όντως είναι αυτός ο δράστης αλλά και που πήγε μετά τους πυροβολισμούς ώστε να τον βρουν και να τον συλλάβουν.

Πηγή: newsit.gr