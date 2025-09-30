Αλλαγές στην Άμυνα: Τέλος οι φαντάροι σε Αεροπορία και Ναυτικό - Προαιρετική θητεία για τις γυναίκες

Αλλαγές στο στράτευμα, στη θητεία, στην εφεδρεία, και συνολικά στην καριέρα των Αξιωματικών φέρνει το πολυνομοσχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Νίκο Δένδια, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και την εξυπηρέτηση του σκοπού τους.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και το νέο μισθολόγιο, το οικιστικό ζήτημα των Στρατιωτικών, αλλά και η Στρατιωτική Δικαιοσύνη, ενώ όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο Υπουργός Άμυνας, στο επίμαχο νομοσχέδιο θα προβλέπεται θητεία και για τις γυναίκες, εάν αυτές το θελήσουν.

Από τις βασικότερες αλλαγές που φέρνει το σχέδιο νόμου είναι η κατάργηση των στρατεύσιμων στο Ναυτικό και την Αεροπορία. Όλοι θα κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και θα ακολουθούν νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Εξαίρεση οι περιπτώσεις των στρατεύσιμων που οι επαγγελματικές τους δεξιότητες θα επιβάλλουν την κατάταξή τους στο Ναυτικό ή την Αεροπορία, όπως πχ αεροναυπηγοί, χειριστές ελικοπτέρων, ή μηχανικοί. Ομως προβλέπονται και για τον χρόνο των αναβολών αλλά και της απαλλαγής από την θητεία, καθώς έχει παρατηρηθεί "φάμπρικα" αιτημάτων με την επίκληση ψυχολογικών-ψυχιατρικών λόγων που δεν έχουν βασιμότητα. Αλλαγές όμως προβλέπονται και για τον χρόνο των αναβολών αλλά και της απαλλαγής από την θητεία, καθώς έχει παρατηρηθεί "φάμπρικα" αιτημάτων με την επίκληση ψυχολογικών-ψυχιατρικών λόγων που δεν έχουν βασιμότητα.

Και μνημόνιο συνεργασίας για 2+2 φρεγάτες

Ο Υπουργός Άμυνας βρέθηκε χθες στην Ιταλία και μετά την συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο, υπεγράφησαν δύο πρωτόκολλα, με το ένα να ανοίγει την πόρτα για την αγορά δύο φρεγατών FREMM και την δυνατότητα αγοράς άλλων δύο. "Τέσσερις φρεγάτες Belharra – μάλιστα Standard 2++. Δύο συν δύο φρεγάτες FREMM, εξαιρετικές. Εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ.

Ενα πραγματικά σημαντικό ναυτικό που μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο", σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Πηγή: thetoc.gr