Ο Αντώνης Ρέμος «λύγισε» στο Ηρώδειο για τη Μαρινέλλα - Η αφιέρωση και η προσωπική εξομολόγηση

Έναν χρόνο μετά τη συναυλία της Μαρινέλλας στον ίδιο χώρο -η οποία είχε στιγματιστεί από την κατάρρευσή της επί σκηνής- ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε με λόγια καρδιάς για την κορυφαία ερμηνεύτρια, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο κοινό.
«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα, αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος, περιγράφοντας τη στιγμή που η Μαρινέλλα του ζήτησε να μοιραστούν τη σκηνή.
Ο τραγουδιστής έκανε, μάλιστα, έκκληση για ένα συλλογικό μήνυμα αγάπης προς την ερμηνεύτρια: «Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της, και να της στείλουμε την αγάπη μας», είπε λίγο πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το «Καμιά φορά», σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.
Πηγή φωτό: NPD
