Ο Αντώνης Ρέμος «λύγισε» στο Ηρώδειο για τη Μαρινέλλα - Η αφιέρωση και η προσωπική εξομολόγηση

Συγκινητική στιγμή το βράδυ της Δευτέρας (29/09) στο κατάμεστο Ηρώδειο, όταν ο Αντώνης Ρέμος αφιέρωσε μέρος της συναυλίας του στη σπουδαία Μαρινέλλα, με μια συναισθηματικά φορτισμένη αναφορά και την ερμηνεία της διαχρονικής επιτυχίας «Καμιά φορά».

Έναν χρόνο μετά τη συναυλία της Μαρινέλλας στον ίδιο χώρο -η οποία είχε στιγματιστεί από την κατάρρευσή της επί σκηνής- ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε με λόγια καρδιάς για την κορυφαία ερμηνεύτρια, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στο κοινό.

«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα, αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος, περιγράφοντας τη στιγμή που η Μαρινέλλα του ζήτησε να μοιραστούν τη σκηνή.

Ο τραγουδιστής έκανε, μάλιστα, έκκληση για ένα συλλογικό μήνυμα αγάπης προς την ερμηνεύτρια: «Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της, και να της στείλουμε την αγάπη μας», είπε λίγο πριν ξεκινήσει να ερμηνεύει το «Καμιά φορά», σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς.

