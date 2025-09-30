Μπισμπίκης: «Θα πληρώσει 1.200 ως πρόστιμο και θα του αφαιρέσουν το δίπλωμα για 1 μήνα» (vid)

Για τις 8 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.9.2025) προκάλεσε τροχαίο με αποτέλεσμα να προκαλέσει φθορές σε τουλάχιστον 3 αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια να εγκαταλείψει το σημείο και να εξαφανιστεί.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρισκόταν σε μια μεγάλη γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Μάλιστα, έξω από το ίδιο γλέντι έγινε ένα άγριο σκηνικό, όταν τέσσερα άτομα αλληλομαχαιρώθηκαν έπειτα από συμπλοκή και κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αφού διασκέδασε με φίλους πήρε το αυτοκίνητό του για το σπίτι του στη Φιλοθέη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε τουλάχιστον 3 οχήματα και μια γκαραζόπορτα πριν εξαφανιστεί στα στενά της Φιλοθέης.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως την αμέσως επόμενη ημέρα επικοινώνησε με την αστυνομία, ενημερώνοντάς τους πως προκάλεσε ένα τροχαίο και αν γίνει αναφορά είναι στη διάθεσή τους. Ωστόσο, το γεγονός διαψεύδει η εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε κάποια στιγμή το Σάββατο από συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη ενημερώνοντας πως ένας φίλος της προκάλεσε τροχαίο, αλλά δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν έδωσε το όνομα του ηθοποιού.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.

Σε νέο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο του Βασίλη Μπισμπίκη να κινείται με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη.

Αξίζει να σημειωθεί, πως δεν έγινε ποτέ αλκοτέστ στον Βασίλη Μπισμπίκη καθώς είχαν παρέλθει οι 24 ώρες από τη στιγμή του τροχαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ η εγκατάλειψη τροχαίου αντιμετωπίζεται πλέον με τον ίδιο τρόπο με το αν ο οδηγός βρεθεί να έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τονίζει, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

