Social media και παιδιά: Μπορεί η απαγόρευση να τα προστατέψει πραγματικά;

Ως θετικό μέτρο για την προστασία των παιδιών βλέπουν ακαδημαϊκοί με γνώσεις στον τομέα του διαδικτύου και της ψυχολογίας την προωθούμενη από την κυβέρνηση απαγόρευση πρόσβασης, όσων είναι μέχρι 15 ετών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλογες σκέψεις εκφράζουν και για το μπλοκάρισμα της δυνατότητας των ανηλίκων μέχρι 18 ετών να σερφάρουν σε σελίδες στοιχηματισμού καθώς και σε άλλες που απευθύνονται σε ενήλικες.

Όπως υποστηρίζουν, θα προληφθούν και θα αντιμετωπιστούν πολλές δυσμενείς επιπτώσεις από την υπερέκθεση ή ακόμα και την απλή έκθεση των παιδιών στα social media, οι οποίες έχουν πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση και την ομαλή ανάπτυξή τους.

Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμα κι αν δεν επιτευχθεί στο σύνολό της η εφαρμογή το μέτρου, είναι πολύ σημαντικό ότι θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και ιδιαιτέρως τους γονείς αλλά και θα ανοίξει το διάλογο για περαιτέρω προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου.

«Θετικότερο όλων η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας»

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον καθηγητή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικό σε θέματα Ειδησεογραφικού Γραμματισμού, Νίκο Παναγιώτου, μπορεί το μέτρο να μην λειτουργήσει στο βαθμό που επιθυμεί η κυβέρνηση, ωστόσο, θα προκαλέσει ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά από την ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και σήμερα υπάρχουν περιορισμοί για τους ανηλίκους, ωστόσο, κάποιοι τους ξεπερνούν. Δηλώνουν διαφορετική ηλικία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι αποκτούν πρόσβαση σε αυτά, κάνουν κάτι εν αγνοία των γονιών τους ή χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους για να ξεπερνούν τις απαγορεύσεις. Αυτά δεν θα πάψουν να γίνονται και γι’ αυτό λέω ότι το μέτρο μπορεί να μην λειτουργήσει στο βαθμό που επιθυμεί η κυβέρνηση.



Όπως υπάρχουν πολλά εργαλεία εφαρμογής του μέτρου, υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι αποφυγής του. Ωστόσο, το μέτρο είναι πολύ θετικό και θα προκαλέσει ευαισθητοποίηση και συζήτηση στην κοινωνία. Με το μέτρο αυτό πλέον οριοθετείται ένα περιβάλλον χωρίς όρια μέχρι σήμερα, γεγονός που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Παναγιώτου.

Κατά τον ίδιο, είναι σημαντικό, επίσης, το γεγονός ότι οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στο συγκεκριμένο ζήτημα θα οδηγήσουν την κοινωνία στο να αναλάβει τις ευθύνες της και κυρίως τους γονείς, μερίδα των οποίων διακατέχεται από μεγάλο ή μικρό ποσοστό αδιαφορίας για τους κινδύνους που διατρέχουν τα παιδιά τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πολλές οι αρνητικές συνέπειες»

Το γεγονός ότι προκαλούνται πολλές αρνητικές συνέπειες στους νέους από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει και ο επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Φλώρος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μπορεί να προκληθούν μειωμένη αυτοεκτίμηση αναφορικά με την εικόνα σώματος για τα νέα κορίτσια, λανθασμένη διαμόρφωση ταυτότητας για τα αγόρια, έλλειψη ύπνου, μειωμένη προσοχή στο σχολείο, μείωση των ωρών των δραστηριοτήτων, φόβος μήπως γραφτεί κάτι εναντίον τους στο διαδίκτυο και δεν το δουν για να απαντήσουν αλλά και γενικότερα προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

«Το μέτρο της απαγορεύσεων και των περιορισμών ξεκίνησε από την Αυστραλία, ενώ και στις ΗΠΑ υπάρχει αντίστοιχη διάθεση από κεντρικά στελέχη οργανισμών υγείας. Και στην Ευρώπη πλέον οι αντίστοιχες φωνές είναι αρκετά έντονες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να δημιουργήσουν μία ιδιάζουσα κοινωνική πίεση στα νεαρά άτομα.

Για παράδειγμα, τα αγόρια να πιστέψουν ότι, για να είναι επιτυχημένοι, πρέπει να φέρονται με έναν χ τρόπο στις γυναίκες και τα κορίτσια να αποκτήσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση από τη λανθασμένη προβολή της εικόνας του σώματος. Η στόχευση στα ελάσσονα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού, το οποίο, όσο μικρότερο σε ηλικία είναι, τόσο χειροτερεύουν οι αρνητικές επιπτώσεις.

Εν κατακλείδι, δεν είμαι αρνητικός απέναντι στο μέτρο αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια έρευνα, η οποία να καταδεικνύει ξεκάθαρα μέχρι ποια ηλικία θα πρέπει να υπάρχουν οι απαγορεύσεις», τονίζει ο κ. Φλώρος.

Τέλος και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η απαγόρευση να προκαλέσει προβλήματα στέρησης σε ανηλίκους που είναι εξαρτημένοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Φλώρος υπογραμμίζει ότι έρευνες κατέδειξαν ότι στην αρχή μπορεί να προκληθούν κάποια προβλήματα, ωστόσο, στην πορεία τα άτομα αντιλαμβάνονται ότι ξεπερνούν την εξάρτηση πολύ πιο εύκολα, απ’ όσο νόμιζαν.

