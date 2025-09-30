Καρυστιανού σε Άδωνη: «Εγώ σας ξεμπροστιάζω και σας προκαλώ να μου απαντήσετε»

Απάντηση στην δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι «ασκεί αντιπολίτευση από βάθρο της μητέρας που έχασε το παιδί της», δίνει με ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού.

Σχολιάζει μάλιστα με καυστικό τρόπο τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη που αναφερόμενος στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ τόνιζε ότι «εμείς είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι».

Η Μαρία Καρυστιανού απάντησε με σκληρό τόνο στον υπουργό, απορρίπτοντας όσα της αποδίδει και κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη και ατιμωρησία, δηλώνοντας ότι ο προσωπικός της αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Κύριε Γεωργιάδη, αποκρούω τη δειλή προσέγγισή σας και σας ξεμπροστιάζω. Διότι εσείς είστε που κρύβεστε πίσω από αυτήν την ιδιότητα μου, της χαροκαμένης μάνας, την οποία φοβικά χρησιμοποιείτε για να μην αποκαλυφθεί η γύμνια η δική σας και της κυβέρνησης που εκπροσωπείτε, σε όσα ως πολίτης που λέει την αλήθεια, με επιχειρήματα σας καταμαρτυρώ. Εγώ λοιπόν δεν κρύβομαι πίσω από καμία ασυλία, όπως κρύβονται οι ποινικά υπόλογοι Υπουργοί της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχουν τη στοιχειώδη ανδρεία να υποβληθούν σε ποινικές έρευνες και ποινικές διώξεις για τα εγκληματικά σκάνδαλα, στα οποία εμπλέκονται.

Και εσείς βέβαια είστε ο πρώτος που επιδεικνύει την απίστευτη πολιτική μικροψυχία, όταν είπατε εμείς οι βουλευτές της ΝΔ είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε αν είμαστε ένοχοι ή όχι, αποκαλύπτοντας έτσι όχι μόνο την πολιτική δειλία, αλλά και την άκρατη αλαζονεία σας.

Επειδή λοιπόν η δική μου φωνή είναι φωνή αλήθειας, είναι φωνή ανδρείας, και όχι φωνή συγκάλυψης, μικροψυχίας και ατιμωρησίας, σας «απελευθερώνω» κ. Γεωργιάδη, και σας προκαλώ να μου απαντήσετε σε όλα όσα προσάπτω στην Κυβέρνησή σας που με τόσο ζήλο υπερασπίζεστε.

Εσείς και οι συνάδελφοί σας ως πολιτικοί θα κρίνεστε από τους πολίτες για όσα επαίσχυντα διαπράττει η Κυβέρνησή σας, και εγώ ως πολίτης, θα κριθώ για το δίκαιο του αγώνα μου ενάντια σε αυτούς που σκότωσαν την κόρη μου και δεν αφήνουν τη ψυχή της να ησυχάσει. Και όπως έχετε σίγουρα αντιληφθεί, ο δικός μου αγώνας θα είναι αληθινά μέχρι τέλους!».

Χθες το μεσημέρι, ο υπουργός Υγείας είχε τονίσει για τη Μαρία Καρυστιανού ότι ασκεί αντιπολίτευση από το βάθρο μιας μάνας που έχει χάσει το παιδί της.