Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Οι φοιτητές μαθαίνουν να ζουν στην εστία παρέα με ποντίκια

Την ίδια ώρα που η υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη, εγκαινίαζε τη δεύτερη φοιτητική εστία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) στη Σίνδο, φοιτητές που διαμένουν στη εστία του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου στην Κομοτηνή κυνηγούσαν τα…ποντίκια από τα δωμάτια τους.

Όπως κατήγγειλαν οι φοιτητές αναγκάζονται και βάζουν ποντικοπαγίδες για να γλιτώσουν από τα ποντίκια αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες, τους αφήνουν, να αντιμετωπίσουν μια πραγματική υγειονομική βόμβα, χωρίς να επεμβαίνουν ως οφείλουν με τρόπο αποτελεσματικό.

Η κατάσταση αυτή, στις εστίες της Κομοτηνής, δεν είναι καινούργια. Και το 2019 οι φοιτητές που τότε έμεναν στην Εστία είχαν καταγγείλει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους, ζητώντας να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Μάλιστα τότε οι φοιτητές έλεγαν ότι «χρόνια τώρα οι συνθήκες διαβίωσης στις φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής θυμίζουν παρατημένες γειτονιές».

Από τότε πέρασαν 6 χρόνια αλλά όπως φαίνεται δεν έγιναν και πολλά για να βελτιωθεί η ζωή των φοιτητών στις συγκεκριμένες εστίες. Έτσι σήμερα, για ακόμη μια φορά οι οικότροφοι, αναγκάζονται να καταγγείλουν την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εστία και το γεγονός, όπως οι ίδιοι λένε, ότι τους άφησαν να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Σύμφωνα με τους φοιτητές, όταν γύρισαν στην εστία ,για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς βρέθηκαν σε δωμάτια γεμάτα με ακαθαρσίες από τα ποντίκια και πόρτες ροκανισμένες από τα τρωκτικά.

Πάντα σύμφωνα με όσα λένε οι φοιτητές ενημέρωσαν τις αρχές του πανεπιστημίου αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση και έτσι αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα μόνοι τους. Καθάρισαν, αγόρασαν παγίδες και έκαναν όπως μπορούσαν απολυμάνσεις με δικά τους έξοδα.

Μάλιστα οι οικότροφοι λένε ότι κάποια στιγμή πήραν δεσμεύσεις ότι θα πραγματοποιηθεί μυοκτονία αλλά στην πράξη τοποθετήθηκαν πρόχειρα μόνο μερικά φακελάκια ποντικοφάρμακο ανά δωμάτιο, χωρίς να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στη ρίζα του.

Ταυτόχρονα δηλώνουν ότι δεν γίνεται κοπή χόρτων στους εξωτερικούς χώρους, δεν πραγματοποιείται έλεγχος ή επιδιόρθωση φθορών και τρυπών στα κτήρια και στα δωμάτια. Δεν έχουν γίνει ουσιαστικά έργα συντήρησης. Απουσιάζουν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι για τους φοιτητές και ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες και χωρίς καμία ουσιαστική μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Οι οικότροφοι ζητούν άμεση παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς με ολοκληρωμένη μυοκτονία, απολύμανση, επιδιόρθωση των ζημιών και εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης.

