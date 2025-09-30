Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ

Τα νέα στοιχεία για το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη - Τι απάντησε η ΕΛ.ΑΣ.

Την ώρα που ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει ότι επικοινώνησε με την ΕΛ.ΑΣ. και δεν κρύφτηκε, οι Αρχές δίνουν διαφορετική εκδοχή για τις κινήσεις του μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη. Μάλιστα, το τηλεφώνημα στις Αρχές φέρεται να το έκανε συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη αρκετές ώρες μετά το τροχαίο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περίπου στις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου μια γυναίκα, που ανέφερε ότι είναι συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη, τηλεφώνησε στο Α.Τ. Φιλοθέης - Ψυχικού, σχεδόν 10 ώρες μετά το τροχαίο. Σε αυτό το τηλεφώνημα η γυναίκα ανέφερε ότι ο συνεργάτης της είχε προκαλέσει τροχαίο με υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητο και δεν έδινε παραπάνω λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας ρώτησε αν από το τροχαίο τραυματίστηκε κάποιος, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία στην Άμεση Δράση και να ενημερωθεί η Τροχαία. Τότε, η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη είπε πως δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.

Πάντως, και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν επικοινώνησε ποτέ με την Τροχαία.

Πηγή: newsbomb.gr