Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση Μπισμπίκη: «Πρόκειται για πλημμέλημα, έπρεπε να είχε μείνει για αλκοτέστ»

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε εντατικοποίηση των ελέγχων αλκοτέστ σε όλη την Αττική.

Την υπόθεση με τον Βασίλη Μπισμπίκη και την όλη στάση του ηθοποιού γύρω από το τροχαίο που προκάλεσε στην περιοχή της Φιλοθέης, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αργά το βράδυ της Δευτέρας (29.09.2025). Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε εντατικοποίηση των ελέγχων αλκοτέστ σε όλη την Αττική.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με το τροχαίο για το οποίο ευθύνεται ο Βασίλης Μπισμπίκης κι ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση ζημιών σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο του συμβάντος αμέσως μετά το περιστατικό, τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, γεγονός που ενεργοποίησε συγκεκριμένες νομικές διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης τόνισε τις καινοτομίες του νέου νομοθετικού πλαισίου:

«Ο αναθεωρημένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ενσωματώνει το ποινικό τμήμα, στοιχείο που απουσίαζε από την προηγούμενη νομοθεσία. Προβλέπεται άμεση ποινική δίωξη, γι’ αυτό και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη επ’ αυτοφώρω με δικάσιμο εντός Οκτωβρίου».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι δεν παρεμβαίνει στη δικαστική διαδικασία για τον γνωστό ηθοποιό, τονίζοντας την ανάγκη αποζημίωσης των ζημιωθέντων και αποκατάστασης της αναστάτωσης που προκλήθηκε.

«Σαφάρι» της Τροχαίας για αλκοτέστ

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των ελέγχων αλκοτέστ σε όλη την Αττική. «Οι έλεγχοι θα πυκνώσουν δραματικά. Εντός μηνός, κάθε κεντρική λεωφόρος θα ελέγχεται συστηματικά κατά τις νυχτερινές ώρες. Ενισχύσαμε τις ομάδες της Τροχαίας με περίπου 100 νέα στελέχη, τα οποία θα στελεχώσουν τις μονάδες ελέγχου αλκοόλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε υποθετικό ερώτημα για θετικό αλκοτέστ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης περιέγραψε τις προβλεπόμενες κυρώσεις:

– Αφαίρεση άδειας οδήγησης για δώδεκα μήνες και υψηλό πρόστιμο

– Οριστική αφαίρεση άδειας σε περίπτωση υποτροπής

– Δικαστική απόφαση για την ποινή όταν πρόκειται για πλημμέλημα

Πηγή: newsit.gr