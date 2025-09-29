Επίθεση σε οπαδούς της ΑΕΛ Novibet μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) στο Περιστέρι, λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για τη Stoiximan Super League, που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.

Κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή, περίπου 14 φίλαθλοι της ΑΕΛ δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 15-20 ατόμων, κοντά στη συμβολή της Λένορμαν με την οδό Στυσιχώρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκλήθηκαν φθορές σε τρία οχήματα, ενώ ακολούθησε πετροπόλεμος και συμπλοκές σώμα με σώμα.

Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές στην οδό Στυσιχώρου και άλλες δύο στην οδό Κένεντυ. Οι παθόντες αλλά και οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για το περιστατικό.

Πηγή: newsit.gr