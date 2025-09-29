Έρχεται στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ στο μικροσκόπιο της Ευρωπαίας εισαγγελέως

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι καταφτάνει στην Αθήνα μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στην ατζέντα της Ευρωπαίας αξιωματούχου αναμένεται να βρεθούν η υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς και το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχει συναντήσεις με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αναλυτικότερα, μεταξύ των άλλων, θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της, για ενίσχυση του τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ακόμη, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και άλλους.

