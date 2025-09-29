Αίτημα για εκταφή και διενέργεια εξετάσεων στη σορό του παιδιού του κατέθεσε ο Π. Ασλανίδης

Το αίτημά του τόσο για την εκταφή του γιου του Δημήτρη όσο και για τη διενέργεια βιοχημικών εξετάσεων αναφορικά με τα αίτια θανάτου του στην τραγωδία των Τεμπών υπέβαλε ο Παύλος Ασλανίδης στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Παπαϊωάννου.

Ο τραγικός πατέρας μετά τη σύμφωνη γνώμη της προέδρου Εφετών με βάση την οποία κρίθηκε ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές ανακριτικές ενέργειες επανέφερε το αίτημά του.

Ο Παύλος Ασλανίδης απευθυνόμενος στην εισαγγελέα ζητά «να παραγγείλετε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή των τεμαχίων της σορού του πολυαγαπημένου μου υιού Δημήτρη και τη διενέργεια επ’ αυτών όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε το θάνατο του, αλλά και να ταυτοποιηθούν πέντε «ορφανά» τεμάχια που δεν συνοδεύονται από Έκθεση Ταυτοποίησης ( DNS) και ερρίφθησαν στο φέρετρο του γιου μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Μαντζουράνη είχε υποβάλει το αίτημα για εκταφή και ταυτοποίηση «ορφανών» τεμαχίων που ετάφησαν στον τάφο του παιδιού του στην δικαστική λειτουργό που διαβιβάστηκε η δικογραφία μετά στην πρόταση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις όμως που... ανοίγουν το δρόμο για τον προσδιορισμό της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη επανέφερε το αίτημα του εντολέα του στην αρμόδια εισαγγελέα που έχει ήδη δώσει παραγγελία για εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του θύματος.

Πηγή: cnn.gr