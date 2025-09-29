Χανιά: «Με κορόιδευε που χώρισα και μου σάλεψε, συγνώμη» είπε στην απολογία του ο αδερφοκτόνος για το έγκλημα στην Ασή Γωνιά

«Ζητάω συγνώμη, μου σάλεψε», είπε αρχίζοντας την απολογία του τη Δευτέρα (29.09.2025), ο 54χρονος κατηγορούμενος για αδερφοκτονία στα Χανιά.

Είναι ο άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε τον 71χρονο αδερφό του, την 1η Ιουλίου του 2019 στην Ασή Γωνιά Αποκορώνου.

Η δίκη για τη στυγερή αδερφοκτονία του 2019 στα Χανιά άρχισε τη Δευτέρα στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης και διακόπηκε στις 3 το μεσημέρι, μετά την απολογία του 54χρονου που αναμένεται να ζητήσει μειωμένο καταλογισμό για το ομολογημένο έγκλημα ώστε να «σπάσουν» τα ισόβια που του έχουν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό.

Όπως σημειώνει το zarpanews.gr, o δράστης, 8ο στη σειρά παιδί της οικογένειας, άρχισε την απολογία του ισχυριζόμενος ότι πέρασε σκληρά παιδικά χρόνια, με καταπίεση και κακοποιητική συμπεριφορά από τους μεγάλους αδερφούς που τον ανάγκαζαν να εργάζεται από μικρή ηλικία.

Όσο για τα γεγονότα της 1ης Ιουλίου του 2019, ο 54χρονος υποστήριξε πως «με κοροϊδεύανε που χώρισα και χασκογελούσανε», εξιστορώντας πως όταν εισέπραξε τη χλευαστική συμπεριφορά από τη μεριά του αδερφού του στην πλατεία του χωριού, επέστρεψε και πήρε το όπλο του «για να τον φοβερίσει».

«Έβαλα το όπλο στην τσέπη μου για να φουσκώνει η τσέπη μου και τον σκότωσα επειδή το ‘κανε κι αυτός», τόνισε, ενώ σε επίμονες ερωτήσεις της έδρας σχετικά, παραδέχτηκε πως κατείχαν τα όπλα παράνομα και ότι «όλοι στην Ασή Γωνιά έχουν όπλα». Για τους τέσσερις πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα, υποστήριξε πως «μου σάλεψε τον φοβήθηκα, ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος», αρνούμενος, πάντως, κατηγορηματικά ότι είχε πάρει την απόφαση να τον σκοτώσει όταν πήρε το όπλο.

«Τον αδερφό μου να σκοτώσω; Να καταστρέψω την οικογένεια, να καταστραφεί κι αυτός και εγώ;», απάντησε.

Πηγή: newsit.gr