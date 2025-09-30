MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα τρία ελληνικά στέκια που διακρίθηκαν με τα «Michelin των μπαρ» - Ένα στην Αθήνα, δύο στην επαρχία

0
Η αναγνώριση από τον Οδηγό Michelin αποτελεί την ύψιστη διάκριση για τον κόσμο της γαστρονομίας. Αλλά τι ισχύει για τον κόσμο των μπαρ;

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.

Τα τρία ελληνικά στέκια που διακρίθηκαν με τα «Michelin των μπαρ» - Ένα στην Αθήνα, δύο στην επαρχία