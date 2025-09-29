Τρεις δοκιμασμένες ταβέρνες με ζουμερό κρέας στην Ανατολική Αττική - Παϊδάκια, T-Bone Steaks και χωριάτικα λουκάνικα

Καλύβια, Κουβαράς, Μαραθώνας. Kοντινές διαδρομές στην Ανατολική Αττική μέσα στη φύση και δοκιμασμένες ταβέρνες, για να απολαύσετε με τους φίλους ή την οικογένειά σας τα πιο ζουμερά και νόστιμα κρεατικά της ώρας.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.