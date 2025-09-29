Δένδιας: «Υπεγράφη η Δήλωση Προθέσεων με την Ιταλία για να αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό 2+2 φρεγάτες Bergamini»

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη Λα Σπέτσια προκειμένου να υπογραφούν τα πρωτόκολλα για την απόκτηση δύο φρεγατών FREMM.

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας:

«Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ ως στη Λα Σπέτσια τη βάση του ιταλικού ναυτικού. Είχα μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ίταλό ομόλογό μου, η οποία κατέληξε στην υπογραφή αυτών των δύο πρωτοκόλλων που ξέρετε. Το ένα εκ των δύο πράγματι ανοίγει την πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δύο φρεγάτες FREMM, σαν αυτή που είμαστε πάνω και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο. Δύο πλοία ή τέσσερα πλοία δεκαετίας με εξαιρετικές δυνατότητες σε εξαιρετική κατάσταση.

Νομίζω ότι με την ατζέντα 2030 το ελληνικό ναυτικό πια έχει περάσει στην νέα εποχή του τέσσερις φρεγάτες Belharra , μάλιστα Standard 2++ , 2+2 φρεγάτες FREMM , εκσυγχρονισμένες οι φρεγάτες ΜΕΚO , ένα πραγματικά σημαντικό ναυτικό που μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θα μιλήσουμε με την εταιρία που έχει παράξει αυτά τα πλοία , η οποία ούτως η άλλως ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση να έχει συμμετοχή στις όποιες βελτιώσεις μπορεί να ζητήσουμε . Δεν σας κρύβω για εμάς θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούριας γενιάς πύραυλο ELSA που θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra και είναι κάτι το οποίο , όπως η εταιρία μας λέει είναι απολύτως εφικτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια δύναμη αποτροπής , την οποία μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό . Το έλεγα στην αρχή όμως καταλαβαίνω ότι δεν ήταν πιστευτό , είναι πια σαφές . Περνάμε σε μία νέα εποχή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις , σε μία νέα εποχή για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό . Και είμαι ευτυχής που ο αρχηγός του ναυτικού , ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναύαρχος Κατάρας ήταν μαζί μου , δίπλα μου σε αυτή την σημαντική στιγμή για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό . Νομίζω ότι καλύπτουμε γρήγορα το τεράστιο κενό που άφησε η οικονομική κρίση των τελευταίων 10 ετών.

Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων-αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini.

Η δυναμική ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων 🇬🇷-🇮🇹 αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας στον Ναυτικό Τομέα και στη Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου #FREMM, κλάσης Bergamini. pic.twitter.com/PsXfKJiW1O — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

H ανάρτηση του υπουργού Άμυνας

«Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia», έγραψε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη συνάντηση που είχε σήμερα και συνέχισε:

«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας».

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων.



Συμφωνήσαμε για τη σημασία της… pic.twitter.com/cATrNSHmMx — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 29, 2025

Πηγή: cnn.gr