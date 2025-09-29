Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης, πήρε αναβολή για τις 8/10 - «Δεν εγκατέλειψα κανέναν, δεν κρύφτηκα»

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την τρελή πορεία που έκανε με το αγροτικό του πέφτοντας σε οχήματα και μία μάντρα στη Φιλοθέη.

Το δικαστήριο ανέβαλε για «κρείσσονες αποδείξεις», προκειμένου να προσέλθουν μάρτυρες της υπόθεσης και ήρε την κράτηση του ηθοποιού, ο οποίος μέχρι τη δίκη είναι ελεύθερος.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Έχω ακούσε από εχθές, μόνο ακούω. Είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Και στην αστυνομία πήρε τηλέφωνο και στις αρχές»

Μιλώντας στο Mega, ο ηθοποιός ανέφερε ότι έπραξε τα νόμιμα μετά το συμβάν, υποστηρίζοντας ότι στη στροφή του ξέφυγε το τιμόνι.

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 2:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν, και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα, όπως ορίζει ο νόμος, εντός 24ωρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο», είπε.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασε την πόρτα της Εισαγγελίας, φορώντας χειροπέδες. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Πηγή: iefimerida.gr