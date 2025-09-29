Ιωάννινα: Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται ένας ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από όχημα στο κέντρο της πόλης, το απόγευμα της Δευτέρας (29.9.25).

Κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ηλικιωμένος που βρισκόταν σε διάβαση παρασύρθηκε από βαν στην πλατεία Ομήρου στα Ιωάννινα.

Στο σημείο έσπευσαν και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, καθώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε κάτω από το όχημα.

Με τη χρήση γρύλου ανυψώθηκε το αυτοκίνητο ώστε να απεγκλωβιστεί ο τραυματίας.

Πλήθος κόσμου στο σημείο της παράσυρσης πεζού στο κέντρο των Ιωαννίνων / epirus-tv-news.gr

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, οι διαβάσεις για τους πεζούς έχουν ξεθωριάσει και δεν είναι εύκολα και άμεσα ορατές από τους οδηγούς.

Πηγή: newsit.gr