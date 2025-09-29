Ιωάννινα: Ηλικιωμένος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, ο ηλικιωμένος που βρισκόταν σε διάβαση παρασύρθηκε από βαν στην πλατεία Ομήρου στα Ιωάννινα.
Στο σημείο έσπευσαν και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του, καθώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε κάτω από το όχημα.
Με τη χρήση γρύλου ανυψώθηκε το αυτοκίνητο ώστε να απεγκλωβιστεί ο τραυματίας.
Πλήθος κόσμου στο σημείο της παράσυρσης πεζού στο κέντρο των Ιωαννίνων / epirus-tv-news.gr
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, οι διαβάσεις για τους πεζούς έχουν ξεθωριάσει και δεν είναι εύκολα και άμεσα ορατές από τους οδηγούς.
Πηγή: newsit.gr