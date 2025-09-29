Με χειροπέδες στην Ευελπίδων ο Μπισμπίκης - «Μου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά, τηλεφώνησα στο τμήμα» (vids)

Την πόρτα της Ευελπίδων με χειροπέδες, πέρασε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μία μάντρα στην Φιλοθέη, με το όχημά του, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο ηθοποιός κρατήθηκε το βράδυ στο Α' Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά και πριν λίγο έφτασε στην Ευελπίδων.

Οι Αρχές έχουν δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο πήρε σβάρνα τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

"Παρασκευή μου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη, και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα", ανέφερε ο ηθοποιός, σύμφωνα με τον Alpha.

Όλα έγιναν, τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές σε 3 οχήματα που βρίσκονταν παρκαρισμένα στην οδό Καραολή και Δημητρίου, στη Φιλοθέη, ενώ έριξε και μια γκαραζόπορτα και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 10 οχήματα ενώ είχε εγκαταλείψει το δικό του αυτοκίνητο στο σημείο, ένα θηριώδες τζιπ μάρκας Ford Raptor.

Η ΕΛΑΣ τον αναζητούσε μετά από καταγγελίες σε βάρος του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ είχε εντοπιστεί και από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου αποτελούν πλημμέλημα.

Το κρητικό γλέντι

Νωρίτερα ο γνωστός ηθοποιός διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος καρφώθηκε στα τρία ΙΧ και με ποιον τρόπο έχασε τον έλεγχο του αγροτικού.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν είναι ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του νωρίτερα βρισκόταν σε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Αμέσως μετά - κατά δήλωσή του - πήρε το θηριώδες αγροτικό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του προκαλώντας το ατύχημα στη Φιλοθέη.

Υπενθυμίζεται πως στο γλέντι που διασκέδαζε ο ηθοποιός στη Μεταμόρφωση το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε και η άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε 20 άτομα με 2 από αυτούς να καταλήγουν στο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Σημειώνεται ότι, με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.

Πηγή: thetoc.gr