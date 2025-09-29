Τέμπη: Το Σύνταγμα «ούρλιαξε» για Δικαιοσύνη και «αγκάλιασε» τον Πάνο Ρούτσι

Ποτάμι αλληλεγγύης πλημμύρισε την Κυριακή το απόγευμα το Σύνταγμα με εκατοντάδες πολίτες να στέκονται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που για 15η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του σφραγισμένου φέρετρου του παιδιού του, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν σε 46 πόλεις στην Ελλάδα.

«Μέχρι σήμερα δεν ξέρω από τι πέθανε το παιδί μου. Δεν κάνω απεργία πείνας μόνο για τον γιο μου, αλλά για κάθε παιδί που έχασε τη ζωή του, για κάθε μάνα και για κάθε πατέρα» είπε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος διαμήνυσε ότι αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, δεν θα σταματήσει.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών συνέρρεαν από νωρίς το απόγευμα στο Σύνταγμα, παρά το γεγονός πως η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 18:30. Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης, «οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει». Μετά το πέρας των ομιλιών πραγματοποιήθηκε από τους διαδηλωτές ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία

Ο κόσμος παρέμεινε έως αργά το βράδυ καθώς στις 23:18 έγινε εκφώνηση των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών.

«14 μέρες αγκάλιασα όλη την Ελλάδα»

«14 μέρες αγκάλιασα όλη την Ελλάδα.14 μέρες μοιραστήκαμε απόψεις, αγκαλιές, φιλιά, διαβάσαμε ποιήματα κάθε νύχτα. Δείτε η οικογένεια μου πια» ήταν τα πρώτα λόγια του Πάνου Ρούτσι.

«Ξέρετε 14 μέρες τώρα δεν ένιωσα ούτε πείνα ούτε δίψα. Ένιωσα αγάπη, ένιωσα συντροφιά, ένιωσα ότι δεν θα με εγκαταλείψετε ποτέ», είπε. «Αυτοί που δεν ένιωσαν τίποτα είναι αυτοί πίσω (σ.σ. στη Βουλή). Δεν ήρθαν ούτε μία μέρα να με κοιτάξουν στα μάτια, να μου πουν ένα συγγνώμη. Τίποτα».

Ποτάμι αλληλεγγύης πλημμύρισε την Κυριακή το απόγευμα το Σύνταγμα με εκατοντάδες πολίτες να στέκονται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, που για 15η μέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του σφραγισμένου φέρετρου του παιδιού του, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Αναφερόμενος στον Δημήτρη Οικονομόπουλο, που αναγκάστηκε για λόγους υγείας να διακόψει την απεργία πείνας που έκανε, ο κ. Ρούτσι σημείωσε: «Οικογένειά μου είναι και ο Δημήτρης που ήταν δίπλα μου μέχρι χθες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον νιώθω δίπλα μου».

Ο Πάνος Ρούτσι σημείωσε πως δεν έχει άλλο δρόμο από την απεργία πείνας. Κοιτώντας τον ουρανό, αγγίζοντας την καρδιά του, καθώς εκεί βρίσκεται πλέον ο γιος του, σημείωσε: «Ο Ντένις έφυγε στην τραγωδία των Τεμπών και μέχρι σήμερα δεν ξέρω από τι πραγματικά πέθανε το παιδί μου».

«Το μόνο που ζητάω είναι το αυτονόητο. Εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις. Θέλω την αλήθεια, όπως όλοι μας. Δικαιοσύνη θέλουμε. Θέλω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, τα παιδιά μας», κατέληξε.

Καρυστιανού: «Έπαιξαν με τις λέξεις για να μας κατευνάσουν»

Ανεβαίνοντας στο βήμα της συγκέντρωσης, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για κάτι «τραγικό και συνάμα συγκλονιστικό», σχολιάζοντας την αταλάντευτη στήριξη των πολιτών που έχουν συρρεύσει στο Σύνταγμα. «Ένας πατέρας έχασε το παιδί του και δεν έχει μάθει γιατί, εξαιτίας της διαφθοράς των πολιτικών και των δικαστικών που τους στήριξαν, κάνει απεργία πείνας», είπε.

«Αλλά δεν είναι μόνος. Έχει μαζί του όλη την Ελλάδα. Στέκει αγέρωχος και γενναίος μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη που είναι αφιερωμένο σε όσους αγωνίστηκαν και πέθαναν για την ελευθερία μας», σημείωσε η κυρία Καρυστιανού.

Η ίδια, δείχνοντας τη Βουλή, συμπλήρωσε: «Αυτή την ελευθερία που μας στερούν και μας καταπατούν οι διεφθαρμένοι δικτάτορες της ζωής μας. Και για τα ιερά δικαιώματά μας που κατάντησαν διαπραγματεύσιμα χαρτιά στα αιματοβαμμένα και ανέντιμα χέρια τους»

«Χθες, κάποιοι άνθρωποι έπαιξαν ξεδιάντροπα με το βασανισμένο μυαλό του απεργού πείνας και με την ψυχή όλης της κοινωνίας. Πήγαν να μας ξεγελάσουν όλους… Ο υπουργός, δικαστικοί λειτουργοί, δημοσιογράφοι. Όλοι μια κλίκα στην απάτη», τα λόγια της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία πρόσθεσε:

«Έπαιξαν με τις λέξεις για να μας κατευνάσουν ώστε να κοπάσει η κοινωνική αντίδραση που τόσο τους ενοχλεί. Είπαν ότι δήθεν δόθηκε άδεια για εκταφή και έλεγχο DNA. Ούτε αυτό μπορούν να κάνουν. Ούτε μια απλή ταυτοποίηση DNA. Φανταστείτε τι έχει γίνει. Αυτό που έκαναν είναι να διατάξουν προκαταρκτική για να δουν εάν θα γίνει εκταφή και έλεγχος DNA. Δηλαδή όχι μόνο δεν έδωσαν άδεια, αλλά έδωσαν εντολή για μια πολύμηνη διαδικασία που μπορεί να καταλήξει σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα ως ανέντιμη απάντηση στον πατέρα που ήδη έχει κλείσει 14 ημέρες ασιτίας».

Συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις

Χιλιάδες πολίτες σε 46 πόλεις της Ελλάδας συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις και πορείες αλληλεγγύης προς τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η συμμετοχή ήταν μαζική σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Λάρισα, Σέρρες, Μυτιλήνη, Καλαμάτα, Σάμο και πολλές ακόμα πόλεις. Πολίτες, συλλογικότητες και φορείς διαδήλωσαν απαιτώντας δικαιοσύνη για τα 57 θύματα της τραγωδίας και καταδικάζοντας την κυβερνητική αδιαφορία.

Στη Λάρισα, η Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή της Βασιλικής Χλωρού που έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στη συγκέντρωση για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και ο παππούς του Τάσου Κουτσόπουλου, Γιώργος από την Καρδίτσα για να εκφράσει κι αυτός με την σειρά του την αλληλεγγύη του και να ζητήσει από τις δικαστικές αρχές να εγκρίνουν το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι.

Οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε πορεία η οποία τερματίστηκε στην Πλατεία του ΟΣΕ, όπου μπροστά από το μνημείο, φώναξαν όλα τα ονόματα των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και επεσήμαναν ότι θα συνεχίσουν να είναι στο πλευρό των οικογενειών μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι της τραγωδίας.

Πηγή: ethnos.gr