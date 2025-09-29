Ρούπος: «Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε εκτός από Έλληνας»

Δεν έχουν τέλος οι αντιδράσεις στα social media για την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την προώθηση της γνωστής αλυσίδας εστίασης Pizza Fan μετά τα σχόλια που έκανε σε παράστασή του.

Ο stand-up κωμικός χρησιμοποίησε το X, για ν’ απαντήσει σε χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί εξ αυτών έσπευσαν να γράψουν ότι η καταγωγή του είναι από την Αλβανία και γι’ αυτό μίλησε με αυτόν τον τρόπο για την ελληνική σημαία.

"Στα φασιστοσχόλια στα σόσιάλ μου, κυκλοφορεί ως φακτ από το πουθενά, με ρατσιστικό πρόσημο, ότι είμαι Αλβανός. Δυστυχώς δεν είμαι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όπως και να’χει, γιατί αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνα", έγραψε σχετικά, με τις επιθέσεις, πάντως, κάτω από την ανάρτησή του, να συνεχίζονται…

