Στο τμήμα πέρασε τη νύχτα ο Μπισμπίκης - Το γλέντι, η εκπομπή και τα διαλυμένα αυτοκίνητα (vids)

Στο αστυνομικό τμήμα πέρασε τη νύχτα του ο Βασίλης Μπισμπίκης και σήμερα (29.09.2025) αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων μετά τις ζημιές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.09.2025) και στη συνέχεια εγκατέλεψειψε το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς το απόγευμα της Κυριακής προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το ατύχημα στη Φιλοθέη. Τελικά ο ηθοποιός συνελήφθη και σήμερα θα πέρασει από τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Από την τρελή κούρσα του αυτοκινήτου του έχουν καταγραφεί φθορές σε τρία αυτοκίνητα και μια γκαραζόπορτα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανου στον Alpha. Μάλιστα εκεί πήγε με ταξί, αφού είχε εγκαταλείψει και το δικό του αυτοκίνητο το οποίο και έχει και αυτό ζημιές ζημιές.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου, ακόμη και σε περίπτωση αποκλειστικά υλικών ζημιών, θεωρείται σοβαρή παράβαση.

Συγκεκριμένα η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι αυτός οδηγούσε το θηριώδες αυτοκίνητο που πήρε «σβάρνα» οχήματα στη Φιλοθέη, ενώ και αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές.

Να σημειωθεί ότι στο αστυνομικό τμήμα έδωσαν κατάθεση το βράδυ της Κυριακής οι ιδιοκτήτες των δύο αυτοκινήτων αλλά και η ιδιοκτήτρια της μάντρας, που υπέστη ζημιές.

Πηγή: newsit.gr