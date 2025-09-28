Ίλιον: Οδηγός και επιβάτης πιάστηκαν στα χέρια σε λεωφορείο

Ένταση σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής 719 στο Ίλιον, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Παλατιανή–Σταθμός Λαρίσης, όταν οδηγός και νεαρός επιβάτης ήρθαν στα χέρια και στη συνέχεια υπέβαλαν μηνύσεις ο ένας εναντίον του άλλου.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτη Νικολακόπουλο, ο οδηγός είχε δει έναν ανήλικο να τρέχει για να προλάβει το λεωφορείο και άνοιξε την πίσω πόρτα για να τον περιμένει. Ο ίδιος οδηγός υποστήριξε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από μια παρατήρηση που έκανε: «Μόλις μπήκε μέσα πέταξε κάτι παντόφλες. Σηκώθηκα και τον ρώτησα γιατί το έκανε, ενώ μάλιστα τον περίμενα στη στάση».

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολακόπουλος, ο νεαρός αντέδρασε βρίζοντας, με τον οδηγό να του ζητά να μην μιλά με αυτόν τον τρόπο. «Τότε ο νεαρός τον απείλησε, λέγοντάς του “μη σου δώσω καμιά μπουνιά”, τον πλησίασε και τον χτύπησε. Του έσπασε τα γυαλιά και ένα δόντι, ενώ τραυματίστηκε και στον αριστερό αντίχειρα», πρόσθεσε.

«Μετά τα χτυπήματα που δέχτηκα, έκλεισα τις πόρτες και κάλεσα την αστυνομία. Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ», δήλωσε ο οδηγός.

Τελικά, τόσο ο ανήλικος όσο και ο οδηγός συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και αλληλομηνύθηκαν. «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω αν υπήρξε ανταπόδοση χτυπημάτων και από τον οδηγό», κατέληξε ο κ. Νικολακόπουλος.

