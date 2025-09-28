Στο τμήμα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης που το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου «πήρε σβάρνα» με το πολυτελές όχημά του, αυτοκίνητα σε γειτονιά της Φιλοθέης προκαλώντας φθορές, συνελήφθη από την Αστυνομία.

Ο ηθοποιός, μετά από αναζήτηση των αστυνομικών στο σπίτι του στα βόρεια προάστια αλλά και στο θέατρο όπου εργάζεται, παρουσιάστηκε πριν από λίγο στο τμήμα και συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ η πρόκληση φθορών σε οχήματα είναι πλημμέλημα.

Όλα ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα, όταν κάτοικοι της Φιλοθέης, όπου διαμένει ο γνωστός ηθοποιός, άκουσαν εκκωφαντικούς θορύβους και όταν βγήκαν στα μπαλκόνια διαπίστωσαν ότι το όχημα του γνωστού ηθοποιού, σε μια …περίεργη πορεία, έπαιρνε σβάρνα τα σταθμευμένα οχήματα.

Αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία, συγκρατώντας την πινακίδα, και αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον αναζητούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και μαρτυρίες κατοίκων, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε προκαλέσει φθορές σε οχήματα της περιοχής.

Τελικά, μετά από αναζήτηση στο σπίτι του αλλά και στο θέατρο που εργάζεται, πριν από λίγη ώρα ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στις αρχές και συνελήφθη, ενώ θα ειδοποιηθεί και εισαγγελέας.

