Πάτρα: Ανατροπή σε ενδοοικογενειακό επεισόδιο – «Δεν με απείλησε με μαχαίρι, είμαστε απλά νευρικοί» λέει η γυναίκα

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27.09.2025 στην Πάτρα στην περιοχή του Ζαβλανίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μία γυναίκα κατήγγειλε τον αρραβωνιαστικό της ότι μπούκαρε στο σπίτι της στην Πάτρα και την απείλησε με μαχαίρι, με την παρέμβαση των αστυνομικών να είναι άμεση και να συλλαμβάνουν τον δράστη.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.

Στη συνέχεια όμως η γυναίκα, αναίρεσε την αρχική της κατάθεση μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» και είπε ότι δεν την απείλησε με μαχαίρι και μεταξύ άλλων ότι δεν είναι θύμα, είναι δύο νευρικοί άνθρωποι.

«Απλά πλακωθήκαμε στο ξύλο μεταξύ μας. Και οι δύο, όχι ο ένας. Δεν είναι ακριβώς οριστικός χωρισμός. Τα βρίσκουμε, χωρίζουμε. Αλλά δεν ισχύει για το μαχαίρι. Λογομαχούμε, πιανόμαστε στα χέρια και μετά ηρεμεί η κατάσταση αλλά χθες ήταν πολύ έντονο. Το μαχαίρι υπήρχε στο σπίτι και το πέταξα εγώ πάνω του. Μάλιστα, έχουμε να περάσουμε από τον Εισαγγελέα για να μην καταγράφει κάτι λάθος. Δεν είμαι θύμα. Είμαστε δύο άνθρωποι που είμαστε νευρικοί».

Το περιστατικό αυτό ήρθε λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό περιστατικό στην Φθιώτιδα, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική οδό, μπροστά στα μάτια των γονιών του και περαστικών.

Πηγή: newsit.gr