Βοιωτία: Μάρτυρας «κλειδί» για την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της – «Ήθελε να χρησιμοποιήσει τη θεία μου για μάνα της»

Μαρτυρία «φωτιά» έρχεται να ρίξει φως στην σοκαριστική υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ, η οποία έχει ομολογήσει ότι έθαψε την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στη Βοιωτία, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματα αναπηρίας της 91χρονης.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το πανελλήνιο την υπόθεση της 91χρονης γυναίκας, την οποία έθαψε η κόρη της στο σπίτι τους στο Κλειδί Βοιωτίας. Η διευθύντρια των ΚΕΠ έχει ισχυριστεί ότι αναγκάστηκε να θάψει τη μητέρα της όταν πέθανε τον Αύγουστο του 2023, επειδή αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Οι έρευνες των αρχών για τον μυστηριώδη θάνατο της ηλικιωμένης συνεχίζονται, αφού βάσει στοιχείων η 91χρονη ενδέχεται να μην πέθανε πριν δύο χρόνια αλλά πριν τέσσερα, το 2021. Επίσης, άγνωστος είναι ο τρόπος με τον οποίο πέθανε, καθώς και το πώς η 62χρονη κόρη της έσκαψε τον «αυτοσχέδιο τάφο» και εάν υπήρχε κάποιος συνεργός, όπως η ίδια ισχυρίστηκε.

Την ίδια ώρα, ένας βασικός μάρτυρας κατηγορίας, «έσπασε» την σιωπή του και αποκάλυψε ένα παλιό περιστατικό που είχε με την 62χρονη, η οποία του είχε ζητήσει βοήθεια να «δανειστεί» την θεία του για να παραστήσει την μητέρα της.

«Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ», φέρεται να είπε στον άντρα η 62χρονη, που όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δέχτηκε ψυχολογική πίεση από τη γυναίκα για να χρησιμοποιήσει την ηλικιωμένη θεία του και να την παρουσιάσει ως μητέρα της στους αστυνομικούς

Και στη συνέχεια περιέγραψε: «Με πήρε τηλέφωνο, στο τηλέφωνο έκλαιγε. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, στο σπίτι μου, λέει ‘άκου να δεις, επειδή έχω πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα παίρνω από την μάνα μου ένα επίδομα.

Σήμερα περιμένω κάποιους να έρθουν να δουν εάν έχω την μαμά μου πραγματικά στο σπίτι και παίρνω νόμιμα αυτό το επίδομα’».

Η 62χρονη μάλιστα επέμενε, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ότι η μητέρα της είναι σε δομή στην Κόρινθο: «”Πού είναι η μαμά σου;”. “Η μαμά μου”, μου λέει “είναι σε ένα ίδρυμα στην Κόρινθο”.

“Και γιατί δεν τους λες εδώ είναι το ίδρυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο να σας το επιβεβαιώσουν ότι η μαμά σου είναι όντως εκεί;”. Και μου λέει ‘πάλι θα μπλέξω, γιατί τα χρήματα που έπαιρνα ήταν για να την έχω στο σπίτι και όχι να την έχω στο ίδρυμα’», ανέφερε.

«”Να πάρω την θεία σου έστω για μία μέρα να την φιλοξενήσω στο σπίτι με την προϋπόθεση να κάνει τη μητέρα μου”», του είπε η 62χρονη, σύμφωνα με τον ίδιο.

Τότε, η 62χρονη πήρε την ηλικιωμένη γυναίκα και την μετέφερε στο σπίτι της περιμένοντας τους αστυνομικούς. Μία ώρα μετά τη συνάντηση της 62χρονης με τον συγκεκριμένο άνδρα, τον επισκέπτονται οι αστυνομικοί. Στα χέρια τους είχαν μία φωτογραφία της ηλικιωμένης θείας του.

«Μου λένε την γνωρίζεις αυτήν την κυρία, λέω ναι είναι θεία μου. Μου είπαν πρέπει να έρθεις στο αστυνομικό τμήμα στο Σχηματάρι να δώσεις κατάθεση. Λέω σαν τι να δώσω κατάθεση; Σαν μάρτυρας», συμπλήρωσε.

Έτσι, τον οδήγησαν στο σπίτι της 62χρονης προκειμένου να επιβεβαιώσει και από κοντά ότι πρόκειται για τη θεία του και όχι για τη μητέρα της κατηγορουμένης. Στη συνέχεια, πήγε στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσει. Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβρη.

Πηγή: newsit.gr