Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν

Ακούγεται συχνά τον τελευταίο καιρό γύρω μας η απομάκρυνση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους ψυχικής υγείας. Λίγο πολύ όλοι μας ξέρουμε τι είναι το doomscrolling, η τάση να χαζεύουμε την οθόνη σκρολάροντας για αμέτρητες ώρες και καταναλώνουμε περιεχόμενο που στο τέλος της μέρας έχει μάλλον μηδαμινή αξία.

Ο James O’Sullivan είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Κορκ στην Ιρλανδία. Μέσα από μια διεξοδική έρευνα, παρατηρεί μια τάση: την σταδιακή απομάκρυνση των ανθρώπων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την κατακόρυφη πτώση της ποιότητας του περιεχομένου που αναπαράγεται. Συνεπώς, βιώνουμε το τέλος μιας εποχής ή και το οριστικό τέλος αυτών των μέσων.

«Τα τελευταία χρόνια, το Facebook και οι άλλες πλατφόρμες που διευκολύνουν την καθημερινή αλληλεπίδραση, έχουν μετατραπεί σε αποθήκες spam που δημιουργήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη». Αυτές οι πλατφόρμες δημιουργήθηκαν για να υποβοηθούν την ανθρώπινη επαφή και αλληλεπίδραση, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως το αντίθετο συμβαίνει. Αντί για σύνδεση, προσφέρουν εξάντληση σύμφωνα με τον O’Sullivan.

Ένας άλλος παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αποκαλούμενη «οικονομία των bot girls». Αυτή είναι η δημιουργία avatars με συχνά ψεύτικες φωτογραφίες που οδηγούν συνήθως στην πλατφόρμα του Onlyfans. Ουσιαστικά, πρόκειται για εκμετάλλευση της ανάγκης για σύνδεση στοχεύοντας προς εκείνους που νιώθουν μοναξιά.

Τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνουν αυτή την τάση που καταγράφει ο O’Sullivan. Οι αλληλεπιδράσεις στις αναρτήσεις σε Facebook και X είναι πλέον στο 0,15% ενώ στο Instagram έχει πέσει στο 24% σε ετήσια βάση. Έτσι, αρκετοί χρήστες μετακινούνται σε πλατφόρμες όπως το Patreon ή το Substack όπου οι αλληλεπιδράσεις φαίνεται πιο…πραγματικές.

Ο ίδιος βέβαια προτείνει ορισμένα μέτρα για την διόρθωση της κατάστασης. Ένα από αυτά είναι η δημιουργία ενός πλαισίου χρήσης, να αντιμετωπίζονται δηλαδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή ως δημόσιο αγαθό που χρειάζεται την ανάλογη διαχείριση.

Δεν χρειάζεται πάντως απαισιοδοξία σύμφωνα με τα λεγόμενά του. «Οι τελευταίες μέρες των social media μπορεί να είναι η αρχή για κάτι πιο ανθρώπινο: ένα διαδίκτυο που θυμάται γιατί συνδεθήκαμε εξαρχής, όχι για να γίνουμε viral αλλά για να βρούμε τους ανθρώπους μας».

Πηγή: reader.gr