Λήξη συναγερμού στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε η 42χρονη τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 42χρονης που τα ίχνη της χάθηκαν όταν έφτασε με τον σύζυγό της από την Πολωνία στο αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης».

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 42χρονη βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της. Το ζευγάρι εμφανίστηκε χθες στο αστυνομικό Τμήμα του αερολιμένα και δήλωσε ότι θα επιστρέψουν στην Πολωνία.

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost, όλα συνέβησαν προχθές το βράδυ όταν ένα ζευγάρι από την Πολωνία έφτασε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Σε κάποια στιγμή ο 42χρονος αντιλαμβάνεται την απουσία της 41χρονης συζύγου του και άρχισε να την ψάχνει στους χώρους του αεροδρομίου. Τότε δέχεται ένα μήνυμα στο κινητό του από την γυναίκα του που έλεγε ότι επιστρέφει στην Πολωνία.

Ο 42χρονος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα του αερολιμένα Ηρακλείου και κατήγγειλε την εξαφάνιση λέγοντας ότι η σύζυγός του έχει κατάθλιψη και παίρνει φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως διακόπτει κάποιες φορές.

Πηγή: newsbomb.gr