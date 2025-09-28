Οργή του Νίκου Πλακιά για η διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη

Την απόλυτα δικαιολογημένη οργή του Νίκου Πλακιά, του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που «χάθηκαν» στην Εθνική Τραγωδία των Τεμπών, προκάλεσε η διαρροή φωτογραφικών που δείχνει σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Ο κύριος Πλακιάς τονίζει πως δεν γνωρίζει το πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή ωστόσο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».

Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς θέτει το ερώτημα για το αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.

Η ανάρτησή του:

Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς… pic.twitter.com/Yng3mep4PG — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025

Πηγή: newsbomb.gr