Οργή του Νίκου Πλακιά για η διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη

Ο κύριος Πλακιάς τονίζει πως δεν γνωρίζει το πώς και γιατί έγινε αυτή η διαρροή ωστόσο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;».
Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς θέτει το ερώτημα για το αν αυτές οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει με σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων.
Η ανάρτησή του:
Πηγή: newsbomb.gr
Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025
Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .
Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς… pic.twitter.com/Yng3mep4PG