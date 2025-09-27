Καιρός: Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Ο καιρός αλλάζει πλήρως το πρόσωπό του και η πρώτη κακοκαιρία του Φθινοπώρου είναι προ των πυλών με το 112 να ηχεί και να προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και δυτική Ελλάδα.

Η πολιτική Προστασία έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού καθώς ο καιρός γίνεται φθινοπωρινός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμενεται να πλήξουν τα νησιά του Ιονίου καθώς και την δυτική Ελλάδα.

Μάλιστα λίγο μετά τις 18.30 στάλθηκε 112 καλώντας τους κατοίκους σε αυτές τις περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει τα εξής: «Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στις περιοχές σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής.. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27-9-2025) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

Ραγδαία θα είναι η επιδείνωση του καιρού με βροχές και ισχυρούς ανέμους να κάνουν την εμφάνισή τους, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Όπως αναφέρει για ένα βαρομετρικό χαμηλό στο νότιο Ιόνιο, το οποίο τις επόμενες ώρες θα βαθύνει και θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες βόρεια και ανατολικά από το κέντρο του.

Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή το βράδυ αναμένεται κακοκαιρία στα νησιά του νοτίου Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα).

Επίσης η εκδήλωση των φαινομένων αφορά και το νοτιότερο τμήμα της Ηπείρου, δηλαδή στις περιοχές Πρέβεζας και Άρτας.

Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει στη θέση του για ένα 24ωρο, οπότε ο συνολικός όγκος του νερού θα είναι μεγάλος.

