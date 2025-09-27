Μεταμόρφωση: Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή με τους 5 τραυματίες

Στο «φως» ήρθε ένα βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεταμόρφωση, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό πέντε ατόμων.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, δίπλα σε χώρο όπου διεξαγόταν κρητικό γλέντι, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν από διαφωνία μεταξύ ενός 26χρονου υπηκόου Αλβανίας, που οδηγούσε μοτοσικλέτα, και ενός Έλληνα οδηγού αυτοκινήτου, σχετικά με την προτεραιότητα διέλευσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε όταν και οι δύο κάλεσαν φίλους τους από το γλέντι, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν στο σημείο τουλάχιστον 20 άτομα.

Στη άγρια συμπλοκή που ακολούθησε βγήκαν και μαχαίρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και τρεις ακόμη υπήκοοι Αλβανίας.

Την ίδια ώρα, η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» έφερε στο «φως» βίντεο-ντοκουμέντο από την ώρα της αιματηρής συμπλοκής, με πλήθος κόσμου να καταγράφεται συγκεντρωμένο στο σημείο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του Mega, μετά τη συμπλοκή, και αφού οι τραυματίες είχαν διακομισθεί στο ΚΑΤ, ομάδα 20 ατόμων βρέθηκε έξω από το νοσοκομείο και πιάστηκαν εκ νέου στα χέρια.

