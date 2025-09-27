Καρυστιανού: «Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης για τα Τέμπη»

Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης για τα Τέμπη, αποκάλυψε σήμερα (27/9) πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή της γράφει για την αναφορά του Συλλόγου Πληγέντων στην Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου, που οδήγησε στην παρέμβαση της ΕΕ.

«Με την στήριξη Ευρωβουλευτών από όλη την Ευρώπη, και την εισήγηση του ευρωβουλευτή κ. Παππά, ο πρώτος καρπός των ενεργειών μας στην Ευρώπη ήρθε. Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών».

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε επείγουσα αναφορά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την εξέλιξη της υπόθεσης, ζητώντας μια δίκαιη δίκη.

«Περί διεθνούς επείγουσας παρέμβασης για εκταφή οστών και ανεξάρτητη ιατροδικαστική διερεύνηση (ταυτοποίηση & τοξικολογικές εξετάσεις) θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών (Ελλάδα, 28.02.2023), ως αδήριτης, επιτακτικής και άμεσης ανάγκης παρακολούθησης της υπόθεσης από διεθνή οργανισμό, επειδή οι εθνικές αρχές αρνούνται παρατεταμένα να χορηγήσουν άδεια εκταφής των οστών των τέκνων των αιτούντων, θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να συλλεχθεί κάθε δυνατό αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτοποίηση των θυμάτων, την διελεύκανση των αιτιών θανάτου, και την εξασφάλιση δίκαιης δίκης των κατηγορουμένων για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο οι αιτούντες παρίστανται υποστηρικτές της κατηγορίας. Οι γονείς: Καρυστιανού, Ρούτσι και Τιλκερίδης».

«Τα μάτια και η καρδιά μας είναι στραμμένες προς τις Ανεξάρτητες Αρχές που τιμούν τον όρκο τους, και θα ανοίξουν δρόμους ελπίδας στο σάπιο σύστημα που μας ελέγχει» αναφέρει μεταξύ άλλων η κ. Καρυστιανού.

«Θα απευθυνθούμε παντού. Μέχρι τέλους. Μέχρι που μια πλήρως ανεξάρτητη και αληθινή Δικαιοσύνη θα έρθει και στη χώρα μας και θα τιμήσει τον ρόλο και την ευθύνη της. Όλοι μαζί. Μέχρι τέλους!» κατέληξε στην ανάρτησή της.

