Μεταμόρφωση: Η προτεραιότητα των οχημάτων ήταν η αφορμή της αιματηρής συμπλοκής των 20 ατόμων

Άγρια συμπλοκή μεταξύ περίπου 20 ατόμων σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεταμόρφωση, δίπλα σε χώρο όπου διεξαγόταν κρητικό γλέντι, με αποτέλεσμα πέντε άτομα να τραυματιστούν σοβαρά.

Όλα ξεκίνησαν από διαφωνία μεταξύ ενός 26χρονου υπηκόου Αλβανίας, που οδηγούσε μοτοσικλέτα, και ενός Έλληνα οδηγού αυτοκινήτου σχετικά με την προτεραιότητα διέλευσης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχικά υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε όταν και οι δύο κάλεσαν φίλους τους από το γλέντι, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν περίπου 20 άτομα.

Στο σημείο του επεισοδίου έφτασαν περίπου 20 άτομα, Αλβανοί και Έλληνες και πάνω στη συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί των οχημάτων και ακόμη τρεις υπήκοοι Αλβανίας.

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν 4 τραυματίες και ένας σε ιδιωτική κλινική.

Ο Έλληνας οδηγός αποχώρησε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών και αναζητείται από τις αρχές για κατάθεση.

Στο ΚΑΤ παραμένουν για νοσηλεία ο 26χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, που είναι και ο πιο σοβαρά τρυματισμένος, και δύο ακόμη ομοθεθνείς του, οι οποίοι κατέθεσαν στην Αστυνομία ότι προσπάθησαν να χωρίσουν τις δύο παρέες και δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι.

Οι τραυματίες παραμένουν υπό αστυνομική φύλαξη ενώ αναμένεται η εισαγγελική απόφαση για τυχόν συλλήψεις.

Πηγή: iefimerida.gr