Σεσημασμένος ένας από τους συλληφθέντες του κυκλώματος ναρκωτικών - Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και ένας τόνος κάνναβης

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, με εκτιμώμενα παράνομα έσοδα που ξεπερνούσαν τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ., της Αστυνομίας Τρίπολης, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και ειδικών ομάδων δράσης, καθώς και με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από πολύμηνες έρευνες, συνέλαβαν πέντε αλλοδαπούς, ηλικιών 73, 39, 36, 35 και 34 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναπτύξει ολοκληρωμένο δίκτυο παραγωγής και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών με έδρα την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σύλληψη ενός Αλβανού υπηκόου, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για βαρύτατα αδικήματα.

Το 2012, ο ίδιος είχε εισβάλει σε κατοικία στη Νέα Ερυθραία, κρατώντας ομήρους τους ενοίκους. Κατά την επέμβαση της Άμεσης Δράσης, πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών, τραυματίζοντας σοβαρά έναν εξ αυτών. Η υπόθεση τότε είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη και είχε οδηγήσει στη σύλληψή του.

Πλέον, όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας, επανήλθε στον κόσμο του εγκλήματος, αυτή τη φορά με ενεργό ρόλο στο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Ύστερα από πολυήμερη έρευνα, εντοπίστηκε φυτεία 1.649 δενδρυλλίων κάνναβης ύψους έως και 2,8 μέτρα, σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή κοντά στον οικισμό Πελετά Αρκαδίας. Από τις κατασχέσεις προέκυψε συνολική ποσότητα κάνναβης που υπερβαίνει τον 1 τόνο και 161 κιλά.

Σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι, πάνω από παιδικό σταθμό, εντοπίστηκε κρυψώνα ναρκωτικών και οπλισμού. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

Ένα πολεμικό καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες

Ένα πιστόλι, μαχαίρι και χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό

Πλήθος φυσίγγια

Ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη, κεταμίνη, MDMA και ecstasy

Στο διαμέρισμα συνελήφθησαν δύο γυναίκες, οι οποίες είχαν αναλάβει τη φύλαξη των ναρκωτικών και τη διαχείριση των μετακινήσεων του φερόμενου αρχηγού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας από 34 έως 73 ετών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ο 39χρονος Αλβανός με ποινικό παρελθόν, ο οποίος είχε εμπλακεί σε υποθέσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστειών.

Αναλυτικά, οι ρόλοι στην εγκληματική οργάνωση ήταν:

Αρχηγός (39 ετών): Συντόνιζε την οργάνωση, διεκπεραίωνε τις πωλήσεις και τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Υπαρχηγός (36 ετών): Επιτηρούσε τη φυτεία, προμήθευε εφόδια και επέβλεπε τους "εργάτες".

Τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν στην ασφαλή αποθήκευση, μετακίνηση, και επικοινωνία μεταξύ των μελών.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε σπίτια και τη φυτεία κατασχέθηκαν:

1.649 δενδρύλλια κάνναβης

1 τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Κοκαΐνη, κεταμίνη, MDMA, δισκία Ecstasy

Όπλα (καλάσνικοφ, πιστόλια), χειροβομβίδα, φυσίγγια

12.250 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Εξοπλισμός καλλιέργειας (ποτιστήρια, λίπασμα, εργαλεία)

Οχήματα, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές ζυγαριές

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, κατοχή και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

