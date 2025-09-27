Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες για 20 ώρες στη νοτιοδυτική Ελλάδα από τα ξημερώματα Κυριακής

Καμπανάκι για ισχυρές καταιγίδες διάρκειας 20 ωρών στη νοτιοδυτική Ελλάδα χτυπά ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν τα ξημερώματα της Κυριακής (28.09.25), κρούωντας τον κώδωνα κινδύνου ακόμη και για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook:

«Ισχυρές καταιγίδες για 20 ώρες...»

Επιμένουν τα προγνωστικά στοιχεία για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής στη νοτιοδυτική Ελλάδα.

Ξεκινούν τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι αργά το απόγευμα με διαδικασία ΟΝ-OFF.

Το σύστημα παρουσιάζει εμμονή στις περιοχές αυτές γι αυτό έχουμε σήμα ακόμα και για 100 τόνους νερό ανά στρέμμα».

Νωρίτερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού σημειώνοντας πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής σε δέκα περιοχές και συγκεκριμένα στην περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, στην Ηλεία, στη Μεσσηνία και στην Άρτα και την Πρέβεζας.

Πηγή: cnn.gr